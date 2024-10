Cinco planes en Santiago de Compostela para disfrutar del fin de semana

Santiago de Compostela da la bienvenida a un nuevo fin de semana, marcado por el festivo nacional del 12 de octubre. Aunque el buen tiempo se resiste a llegar, la agenda de ocio viene cargada con planes para todos los públicos.

Quincemil Los mejores magos del mundo llegan en octubre a las siete ciudades gallegas con Galicia Ilusiona

Los aficionados de la magia podrán disfrutar del Festival Mundial de Ilusionismo, que traerá a Santiago a los mejores magos del mundo. Además, compañías de varios países presentarán sus montajes de títeres en el Festival Galicreques, mientras que los conciertos Candlelight o los espectáculos teatrales completan la oferta cultural.

Galicia Ilusiona

Imagen del festival de magia. Galicia Ilusiona

Santiago de Compostela se convertirá este fin de semana en la capital de la magia y del ilusionismo con Galicia Ilusiona. La tercera edición del Festival Mundial de Ilusionismo traerá a la ciudad a magos de renombre como el coreano Kimoon Do, la argentina Lore Lavand o los franceses Nestor Hato y Jerome Murat.

Una oportunidad par disfrutar de diferentes disciplinas como magia, mimo o manipulación a cargo de los magos y magas más premiados del mundo. La capital gallega acogerá un total de cuatro funciones. Serán el viernes 11, a las 17:30 y 21:00 horas; y el sábado 12, en el mismo horario. Las entradas se pueden adquirir en Ataquilla.com desde los 16 euros.

Conciertos Candlelight

Concierto Candlelight.

Otro de los planes para este fin de semana son los conciertos Candlelight, los recitales a la luz de las velas que regresan este sábado 12 de octubre a la capital gallega.

El Hotel Monumento San Francisco acogerá dos concietos. El primero será a las 17:00 horas y se rendirá tributo a Coldplay. Una oportunidad para disfrutar de los grandes hits de la banda británica como Yellow, Fix You, The Scientist, Clocks o Sky Full of Stars, entre otros. Las últimas entradas disponibles se pueden adquirir a partir de los 32 euros.

El segundo concierto será un tributo a Abba, en el que sonarán las famosas canciones del grupo sueco como Waterloo, Mamma Mia, Chiquitita, Dancing Queen o The Winner Takes it All. Habrá dos recitales, a las 19:00 y a las 21:00 horas y las entradas están a la venta desde los 24 euros.

Teatro

'Comandante Lara & Cia', este fin de semana en Santiago. Xunta

El Auditorio Abanca acogerá este viernes 11 de octubre el espectáculo de humor Comandante Lara & Cía, viaje con nosotros, interpretada por Vicente Ruidos y Jesús Tapia. Un show en el que los asistentes podrán disfrutar del "mejor vuelo de su vida", en el que los chascarrillos y las risas están aseguradas.

Otro de los planes del fin de semana está en el Salón Teatro del Centro Dramático Gallego (CDG), donde se representa la propuesta teatral Tercer acto. Se trata de una producción propia del CDG que regresa a los escenarios tres años después con motivo del 40º aniversario de la unidad teatral. La obra reflexiona sobre la última etapa de la vida al tiempo que reivindica el papel de las personas mayores en la sociedad actual. El espectáculo se podrá ver el 11, 12 y 13 de octubre, a las 18:00 horas, y las entradas están a la venta en la web de Ataquilla desde los 6 euros.

Festival de títeres

Edición anterior de Galicreques. Galicreques Santiago

El sábado 12 de octubre arranca en Santiago una nueva edición del Festival Internacional Galicreques. Un evento para todos los públicos y edades en el que disfrutar de la variedad de títeres. El festival se prolongará hasta el día 20 y contará con 60 funciones y 12 estrenos. Esta es la programación para el fin de semana:

Sábado 12

De 12:00 a 14:00 horas : Titirot, de Tarot-creques Animados. En Mercado de Abastos.

: Titirot, de Tarot-creques Animados. En Mercado de Abastos. 17:00 horas : taller infantil de títeres. En la Alameda.

: taller infantil de títeres. En la Alameda. 18:00 horas: El Hombre Hacha, de Ocelot Teatro (El Salvador). En la Alameda.

Domingo 13

12:00 horas : Novas histórias de Teatro Dom Roberto, de Nuno Pinto. En la Alameda.

: Novas histórias de Teatro Dom Roberto, de Nuno Pinto. En la Alameda. 13:00 horas : Joaquim, uma história de a(mar), de Luis Manhita. En la Alameda.

: Joaquim, uma história de a(mar), de Luis Manhita. En la Alameda. 16:00 horas : O Segredo do Rio, de Fio D'Azeite. En la Alameda.

: O Segredo do Rio, de Fio D'Azeite. En la Alameda. 18:00 horas : As Marionetas tambén tém Coraçao, de Rui Sousa. En la Alameda.

: As Marionetas tambén tém Coraçao, de Rui Sousa. En la Alameda. 20:00 horas: Portugalidades, de Luis Manhita, Nuno Correia y Rui Sousa. En la Alameda.

Festival solidario

Cartel del evento. Concello de Santiago

El Monte do Gozo acoge este sábado 12 de octubre el evento MultiChapterMeet 2024, un festival solidario organizado por la asociación Bearded Villains Spain que recaudará fondos a favor de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (FEGEREC).

El festival comenzará a las 11:00 horas con juegos tradicionales, en colaboración con la Asociación Gallega de Juego Popular y Tradicional. Posteriormente, habrá una sesión vermú con Helena Egea y Marcelo Lusardi.

Por la tarde, la programación continuará con el concurso de barbas y con las actuaciones de Paula Ferraz, Catuxa Salom y Kalte Sonne. El festival finalizará con una sesión de dumb a cargo de Píntega Sistema de Son y Dojosound. Además, durante toda la jornada estarán trabajando barberos y tatuadores.