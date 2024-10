Estos son los grandes eventos que se celebrarán en Santiago de Compostela este mes de octubre

Los conciertos Candlelight continúan con su programación con dos nuevos conciertos en Santiago. Serán el sábado 12 de octubre, en el Hotel Monumento San Francisco, donde los asistentes podrán disfrutar de dos recitales a la luz de las velas a cargo del Cuarteto Atlánticas.

El primero será el tributo a Coldplay y en él los asistentes podrán disfrutar de grandes hits de la banda británica como Yellow, Fix You, The Scientist, Clocks o Sky Full of Stars, entre otros. Será a las 17:00 horas y las últimas entradas disponibles se pueden adquirir a partir de los 32 euros.

El segundo concierto será el tributo a Abba. El cuarteto interpretará canciones famosas de la banda sueca como Waterloo, Mamma Mia, Chiquitita, Dancing Queen o The Winner Takes it All. Habrá dos recitales, a las 19:00 y a las 21:00 horas y las entradas están a la venta desde los 24 euros.