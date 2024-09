Los conciertos Candlelight regresan este otoño a Santiago: Coldplay o Abba, bajo la luz de las velas

Más de un centenar de ciudades de todo el mundo y tres millones de espectadores ya han podido disfrutar de los conciertos de música clásica bajo la luz de las velas. La experiencia Candlelight llega a Santiago de Compostela este otoño con siete recitales para disfrutar de la música en vivo en un espacio singular como es el Hotel Monumento San Francisco.

La ubicación elegida responde a la filosofía de Candlelight de celebrar actuaciones íntimas, bajo la luz de las velas, en lugares espectaculares que nunca antes se habían utilizado como salas de conciertos y que permiten disfrutar de la música en directo de una forma completamente nueva.

Los recitales están dirigidos a todos los públicos, abarcando una amplia variedad de géneros, pasando de música clásica al jazz, a tributos pop o a bandas sonoras de películas, entre otros.

Tributo a Hans Zimmer

En los próximos meses, la capital gallega acogerá siete actuaciones Candlelight. La primera será el próximo domingo 22 de septiembre, con el concierto tributo a Hans Zimmer. La formación gallega Cuarteto Atlánticas será la encargada de interpretar con un cuarteto de cuerdas un repertorio en el que sonarán bandas sonoras míticas como Time de la película Origen; This Land, de El Rey León; Suite, de Gladiator; o Zooster’s breakout de Madagascar.

El concierto será a las 17:00 horas y las entradas están disponibles desde los 24 hasta los 34 euros. Habrá una segunda oportunidad para disfrutar del concierto tributo a Hans Zimmer. Será el domingo 17 de noviembre, a las 19:00 horas.

Tributo a Coldplay

Otro de los conciertos que llega de la mano de Candlelight será el tributo a Coldplay, que incluye tres actuaciones en el Hotel Monumento San Francisco. Interpretado por Cuarteto Atlánticas, los asistentes podrán disfrutar a la luz de las velas de grandes hits de la banda británica como Yellow, Fix You, The Scientist, Clocks o Sky Full of Stars, entre otros.

El primer concierto será el domingo 22 de septiembre, a las 21:00 horas, pero las entradas ya están agotadas. No obstante, habrá otras dos actuaciones: el sábado 12 de octubre, a las 17:00 horas; y el domingo 17 de noviembre, a las 21:00 horas. En ambos casos, las entradas están disponibles y los precios osciales desde los 24 a los 33 euros.

Tributo a Abba

La tercer propuesta musical de Candlelight está protagonizada por la legendaria banda de pop, Abba. Bajo el nombre "Lo mejor de Abba", el Cuarteto Atlánticas será el encargado de interpretar con un cuarteto de cuerda las míticas canciones del grupo sueco como Waterloo, Mamma Mia, Chiquitita, Dancing Queen o The Winner Takes it All.

El recital será el próximo 12 de octubre, en horario doble: a las 19:00 y a las 21:00 horas. Las entradas están disponibles desde los 24 euros.