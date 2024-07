Ni Parque de Bonaval ni Monte do Gozo, la mejor puesta de sol de Santiago de Compostela está aquí

Despedir el día observando la puesta de sol es uno de los mejores planes del verano en Santiago de Compostela. La capital gallega cuenta con numerosos puntos desde los que observar cómo Lorenzo va desapareciendo y la Luna se convierte poco a poco en la gran protagonista del cielo nocturno compostelano: desde el parque de Santo Domingo de Bonaval hasta la Cidade da Cultura, pasando antes por el Monte do Gozo.

Los turistas y locales que se desplacen a estas localizaciones disfrutarán, si el tiempo acompaña, de unas impresionantes vistas de la ciudad, si bien otro de los lugares que no te puedes perder este verano, y que podría enamorar a cualquiera, es el Monte Pedroso, que se eleva a 461 metros de altura y desde donde se puede observar todo el esplendor de la capital de Galicia.

¿Qué otras zonas hay en Santiago para ver la puesta de sol? El Monte do Viso, un secreto a voces habitado por seres mitológicos de la tradición oral gallega. Desde su cumbre se puede contemplar una excelente perspectiva panorámica de la ciudad y de los montes y valles que la rodean. En verano, es el lugar perfecto para despedir el día, ya sea con una persona especial, con amigos o simplemente con uno mismo.

Senda Mitolóxica do Monte Viso Turismo Santiago

Se puede acceder al Monte do Viso desde la Cidade da Cultura o por los caminos del lugar de O Viso y de la parroquia de Aríns. Pero la ruta que lleva a este mágico mirador no es una ruta sin más, es una senda mitológica en la que tendrás la oportunidad de conocer a Bregoán, el rey mítico de los Celtas gallegos, que fundó de la ciudad de Brigantia y construyó la Torre Breoghán, posiblemente la precursora de la Torre de Hércules.

El Monte do Viso también está habitada por otros seres fabulosos: a lamia (una criatura mitad mujer, mitad serpiente), a coca (un dragón), o nubeiro (un gigante responsable de las tormentas y tempestades), a meiga (heredera de los antiguos rituales y creencias mágicas), o tardo (un tipo de trasno o duende), os mouros (pueblo del inframundo), a moura (figura femenina del pueblo de os mouros), o gatipedro (animal con aspecto de gato) y os biosbardos (criaturas de hábitos nocturnos y huidizos).

Criaturas que habitan el Monte do Viso Turismo Santiago

Las estatuas son obra del autor compostelano José Manuel Méndez Rodríguez y desde su inauguración en 2020, la Senda Mitolóxica Monte do Viso ha sido todo un éxito. Los usuarios pueden recorrer la ruta con móvil en mano, ya que con la aplicación de realidad aumentada 'O misterio do Monte Viso' interactuarán con estos seres mitológicos del monte compostelano.

El Monte do Viso ofrece unas vistas panorámicas de ensueño en los últimos minutos de sol, pero a pesar de ser una sencilla, hay que tener cuidado a la vuelta y no esperar a que se haga completamente de noche. Otros puntos en la ciudad donde la hora no será un problema es el parque de Santo Domingo de Bonaval y la terraza del Hotel Costa Vella.