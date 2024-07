El concierto de Ed Sheeran y cinco planes más para disfrutar del fin de semana en Santiago

El primer fin de semana de julio llega a Santiago con uno de los conciertos más esperados del verano. O Gozo Festival trae a la capital gallega a Ed Sheeran, que estará acompañado de artistas como Mon Laferte o Fillas de Cassandra. Pero además del festival, la agenda llega cargada de propuestas como monólogos, carreras o el festival de narración oral Atlántica.

O Gozo Festival

El cantante británico actúa en Santiago el próximo 6 de julio Ed Sheeran

El británico Ed Sheeran visita por primera vez Galicia y lo hace para actuar en O Gozo Festival, el 6 de julio. Con más de 56 millones de álbumes vendidos, Ed Sheeran se ha convertido en uno de los artistas más escuchados en todo el mundo. El sábado, el público gallego tendrá la oportunidad de disfrutar en directo de sus grandes hits como Shaped of you, Thinking out loud o Fotograph. Se trata, junto con Tenerife, de las dos únicas fechas en España.

Pero antes de disfrutar de la canciones del británico, o Monte do Gozo acogerá las actuaciones de la cantautora chilena Mon Laferte y de los alemanes Milky Chance. También habrá representación de la música gallega con Fillas de Cassandra. La italiana Angelina Mango y su famoso La Noia -canción ganadora de San Remo y con la que representó a su país en Eirovision- completan el cartel. Consulta aquí todos los horarios.

Atardecer no Gaiás

Actividades en el Gaiás. Xunta

Como cada mes de julio, regresa a Compostela el ciclo musical Atardecer no Gaiás. Tras la jornada inaugural del jueves, el viernes 5 es el turno para los gallegos De Ninghures. Enraizados en la tradición gallega, su música busca inspiración en los ritmos del rock saharaui, los sonidos del Magreb o la melodías cubanas. Con los ritmos de la pandereta y del ukelele, sus canciones ponen en valor lo propio y la experimentación. Este viernes lanzarán en el Gaiás su nuevo sencillo, Poço, una muiñeira llega de "aire fresco, buen rollo y naturalidad". El concierto es gratuito y empezará a las 21:00 horas.

Festival Atlántica

Concierto de Su Garrido. Su Garrido Pombo.

El festival Atlántica de narración oral sigue inmerso este fin de semana con su programación. El festival, que se celebra del 1 al 6 de julio, tiene lugar en una veintena de localidades gallegas. En el caso de Santiago, a lo largo de la semana se han organizado 24 planes tanto para público adulto coo familiar, como cuentos, espectáculos o andainas. El viernes 5, a las 21:00 horas, los jardines del CSC Maruxa e Coralia acogen a Dani Blanco y Zé Pumar, que presentan Contos de revolución entre Brassens e Neira Vilas. Un espectáculo para disfrutar de la música y la narración oral.

El sábado 6 habrá una andaina, será a las 11:00 horas, desde el parque de Carlomagno; mientras que a las 21:00 horas, Su Garrido Pombo actuará en la esplanada de la Colegiata de Sar.

Monólogo

El humorista Manu Chacón.

Este fin de semana también hay espacio para el humor. El cómico Manu Chacón visita el sábado 6 Compostela para presentar su espectáculo No disparen al cómico. Un monólogo en el que reflexiona sobre la comedia y en el que no faltará la improvisación ni las carcajadas. El show será en la Sala Riquela, a las 20:00 horas.

Corresan Cidade Vella

Carrera nocturna en Santiago.

Aquellos que prefieran un plan más deportivo pueden participar en la X Corresan Nocturna Cidade Vella. La prueba deportiva es el 6 de julio y tiene como objetivo disfrutar del deporte además de fomentar hábitos saludables. Sólo se puede participar con inscripción previa y la salida será desde la Praza do Obradoiro, a la 20:45 horas.

Fiestas de Angrois

Imagen de archivo de un barrio en fiestas Shutterstock

El barrio de Angrois celebra sus fiestas en honor a San Antonio del 5 al 7 de junio. Los festejos arrancan el viernes 5, a las 20:00 horas, con una mejillonada popular y con la música de la charanga NBA. El sábado 6, habrá sesión vermut a cargo de la orquesta M3 Show, campeonato de llave y, ya por la noche, verbena a cargo del Trío Bahía y de la orquesta M3 Show.

El domingo 7, habrá música desde la mañana, con los pasacalles de la Agrupación folclórica Colexiata do Sar y con la charanga Os Atrevidos. Después de la misa, el Trío Bahía será el encargado de amenuzar el vermut, mientras que por la tarde, a partir de las 17:00 horas, habrá actividades para los más pequeños de la casa. La charangas serán las encargadas de amenizar la tarde y despedir las fiestas.