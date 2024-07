Estos son los grandes eventos que se celebrarán en Santiago de Compostela este mes de julio

El mes de julio es, sin duda, uno de los más importantes del año en Santiago de Compostela. Además del aumento de los peregrinos y de turistas que llegan a la ciudad en los meses estivales, son muchos los que eligen visitar Compostela coincidiendo con las fiestas del Apóstol.

Pero además de las celebraciones con motivo del Día de Galicia, la agenda cultural del mes llega cargada de planes. Desde el esperado concierto de Ed Sheeran, que actuará en Santiago dentro de O Gozo Festival-; al Festival Atlántica, al deporte o a monólogos, en Quincemil seleccionados los eventos más señalados de este mes.

O Gozo Festival

Ed Sheeran, cabeza de cartel de O Gozo Festival Ed Sheeran

Sin duda, es uno de los conciertos más esperados del verano. Ed Sheeran llega a la capital gallega el sábado 6 de julio, como cabeza de cartel de O Gozo Festival, para actuar ante unas 40.000 personas. El artista británico, que actúa por primera vez en la Comunidad, cantará sus grandes éxitos como Shape of you, Perfect o Thinking out loud. Santiago -junto con el concierto del pasado fin de semana en Tenerife- son las dos únicas fechas que Sheeran ofrecerá en España.

Antes, a las 17:30 horas, se subirán al escenario de O Gozo Festival uno de los grupos revelación dentro de la escena musical gallega, Fillas de Cassandra, que cantarán temas como sus famosos Tataravoa oLisístrata. Tras ellas, turno para la representante de Italia en Eurovision, Angelina Mango; y la cantautora chilena, Mon Laferte. Completan el cartel los colombianos Bomba Estéreo, que harán sonar algunos de sus temas más conocidos como Ojitos lindos o Fuego; o los alemanes Milky Chance.

Fiestas del Apóstol

Los fuegos del Apóstol, en Santiago. Concello de Santiago.

Uno de los eventos más esperados de julio son las fiestas del Apóstol de Santiago. Aún pendientes de que el Concello anuncie la programación completa, ya se han desvelado algunos atractivos de las fiestas como los fuegos artificiales. Al igual que en años anteriores, habrá dos espectáculos pirotécnicos: uno la noche del 24 y otro el 31 de julio. En cuanto al día 24, los fuegos se lanzarán simultáneamente desde la Alameda, el Parque Carlomagno de Fontiñas y la Cidade da Cultura; y tendrán una duración aproximada de 18 minutos. El día 31 se lanzarán únicamente desde la Alameda y durarán unos 16 minutos.

En cuanto a los conciertos, se han desvelado los primeros nombres. El martes 23 de julio actuarán en la Praza da Quintana The Harlem Gospel Travelers, que llegan a Santiago en la semana de las fiestas para presentar su último trabajo, Look up!. Mientras que el 25 de julio, día grande de las fiestas, la Quintana acogerá el concierto de la artista portuguesa Maro.

Festival Atlántica

Actividad de la pasada edición del festival Atlántica. Concello de Santiago

Cuentos, andainas o música son algunas de las actividades que trae consigo el festival internacional de narración oral Atlántica. Del 1 al 6 de julio, la capital gallega acogerá 24 planes diferentes y gratuitos tanto para adultos como para público familiar.

Aunque habrá presencia nacional con las obras de teatro de la compañía salmantina La Chana Teatro; e internacional, con la portuguesa Ana Sofia Paiva y con el japonés Yoshi Hioki; la mayoría del programa recae sobre artistas de narración gallega. Paula Carballeira, Raquel Queizás, Inacio Vilariño o Inma Soto son algunos de los artistas que estarán esta semana en la ciudad.

Consulta aquí todas las actividades, lugares y horarios.

Atardecer en el Gaiás

Conciertos en el Gaiás. Xunta

Un verano más, el Monte Gaiás se convierte en el escenario perfecto para contemplar la puesta de sol mientras se disfruta de música en directo. El ciclo Atardecer no Gaiás trae más de una decena de conciertos gratuitos para disfrutar de los meses estivales en la ciudad. El ciclo arranca el jueves 4 de julio con la actuación del canario Lucho RK. El viernes 5, turno para los gallegos De Ninghures.

El 11 de julio, oportunidad para disfrutar del trap de Flow do Toxo, mientras que el viernes 12 serán los madrileños Naked Family los encargados de amenizar el atardecer. La cantautora Ugia Pedreira presenta el jueves 18 su proyecto musical A Pedreira, con influencias del folk, ska, electrónica o latin. El último concierto será el viernes 19 a cargo de los brasileños Mandale Mecha.

Carrera Corresan Nocturna

Carrera nocturna en Santiago.

Aquellos que prefieran aprovechar el buen tiempo para practicar deporte, pueden participar en la X Corresan Nocturna Cidade Vella. La prueba deportiva será el sábado 6 de julio. Estas carreras se organizan a lo largo del año y tienen como fin fomentar la práctica del deporte y los beneficios que aporta a nuestra salud. Los participantes saldrán desde la Praza do Obradoiro, a las 20:45 horas. Para participar hay que inscribirse previamente en https://corresan.carreirasgalegas.com/nocturna-cidade-vella.

Monólogos

El cómico Mikel Bermejo. Mikel Bermejo.

Aquellos que quieran garantizarse unas risas no se pueden perder el monólogo de Mikel Bermejo, que estará en Santiago el jueves 11 con su show Tiquismiquis. Un espectáculo en el que el cómico vasco reflexionará de las pequeñas cosas que nos han pasado a todas pero en las que nunca habíamos reparado. Una actuación con mucho humor e improvisación que llega al Auditorio Abanca, a las 20:30 horas.

Una semana antes, el sábado 6, estará en la ciudad el humorista Manu Chacón con su nuevo show No disparen al cómico. Un monólogo en el que reflexiona sobre la comedia a través de una experiencia que tendrá la improvisación como hilo conductor. Será en la Sala Riquela, a las 20:00 horas, y las entradas se pueden adquirir desde 14 euros.

Los conciertos del mes

Joe Lastie. Turismo de Santiago

El icónico batería de la Preservation Hall Jazz Band durante más de 30 años, Joe Lastie, actuará en la compostelana Sala Riquela el miércoles 3 de julio, a las 21:00 horas. Proveniente de una destacada familia musical, Lastie es un ícono de este instrumento en Nueva Orleans. En su última gira, el músico presenta su disco Jazz Corner of the World, en el que explora los ritmos más puros del jazz tradicional, preservando la herencia de New Orleans. Para esta ocasión, estará acompañado de Carlos Childe -bajo y voz-; Giorgio Galiña -trombón-; Adrián begoña -piano-; Paolo Furio -contrabajo-; y Marcos Prieto -clarinete-.

La californiana Tia Carroll también actuará en la capital gallega, ofreciendo un espectáculo para disfrutar de las melodías del soul y del blues, así como de su poderosa voz. El recital será el 13 de julio en la Sala Riquela, a partir de las 21:00 horas. Considerada como una de las mejores voces del blues, Carroll ganó el premio de mejor vocalista en los premios West Coast Blues Hall.

Los australianos The Cat Empire actuarán en Compostela el 12 de julio para ofrecer un directo en el que sonarán ritmos del ska, jazz, funk y rock. La cita será en la Sala Capitol, a partir de las 21:00 horas, y las entradas están disponibles desde los 39 euros.

Espectáculos familiares en el Gaiás

Actividad en una edición anterior de Verán no Gaiás. Cidade da Cultura

La Cidade da Cultura también cuenta con una variada programación para los más pequeños de la casa dentro del programa Verán no Gaiás. Espectáculos gratuitos y al aire libre como conciertos de rock, cine o magia.

El programa arranca el 3 de julio, a las 19:00 horas, en el Jardín del Teatro, con el espectáculo Karpaty, de La Troupe Malabó, en el que mezclan técnicas circenses, juegos de clown y música en directo.

El miércoles 10, también en el Jardín del Teatro, los más pequeños podrán disfrutar del concierto de Crashh_Xiri. Una propuesta con energía y humor que mezcla percusiones y temas atemporales con sonidos electrónicos. Será a las 19:00 horas.

La música seguirá siendo la protagonista el 17 de julio con la propuesta de Rock en Familia, Viva o Pop! Un concierto en familia para disfrutar del pop mejor del pop español de los 80 y 90 con los más pequeños de la casa. Será en la Praza Central, a las 19:00 horas.

El ciclo finaliza el 31 de julio con De Vilatriste a Vilalegre, una propuesta de A utópica rodante que combina el teatro actoral y de marionetas con el mundo del cómic. La actuación será en el Jardín del Teatro, a las 19:00 horas.