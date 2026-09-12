Localizan sin vida al vecino de Negreira (A Coruña) desaparecido desde el jueves

El vecino de Campologo, en el municipio coruñés de Negreira, que llevaba desaparecido desde el jueves ha sido localizado sin vida. Según han informado fuentes del dispositivo de búsqueda consultadas por Europa Press, el hombre, de 69 años, fue localizado sin vida, en la tarde del viernes, en las inmediaciones de la capilla de San Xoán do Carballoso, en la parroquia de Xallas.

El hombre había sido visto por última vez sobre las 12.00 horas del jueves en su domicilio. Un amplio dispositivo lo buscó desde la denuncia de su desaparición hasta que, finalmente, fue localizado su cuerpo. Respondía a las siglas de J.M.B.S, y tenía 69 años. Se desplazaba en un Citroën Xsara gris.