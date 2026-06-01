Aprobado el plan de medidas del mercado residencial tensionado de Santiago de Compostela

A finales del mes de abril, la Xunta de Galicia autorizó la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. Tras esta aprobación, el Concello de Santiago enviaba al gobierno autonómico la memoria y el proyecto del plan de medidas correctas y que ha sido aprobado esta mañana en la Xunta de Goberno Local. Las medidas tendrán efecto a partir del día siguiente a que el Ministerio de Vivienda publique la resolución en el BOE.

Así lo ha anunciado la portavoz el gobierno, Míriam Louzao, quien señaló que ahora se remitirá a la Xunta y al Ministerio de Vivienda para su conocimiento, así como la publicación en la web municipal.

El plan abarca un periodo de tres años, del 2026 hasta el 2029, e incluye tres programas diferenciados con medidas, "algunhas xa están en marcha e outras preténdese activar", especificó Louzao.

El primer programa, el programa A, incluye medidas específicas para "optimizar" el uso de parque residencial existente, "moitas delas xa en marcha" como la limitación del uso turístico del parque residencial, que según la concelleira se están viendo que "xa está producindo efectos"; así como la reducción de los pisos turísticos, "que baixaron á metade nos últimos dous anos"; el gravamen fiscal a las viviendas vacías con carácter permanente o la exigencia del cumplimiento de los deberes de conservación, rehabilitación y uso con la inclusión de nuevos inmuebles en el Registro de Solares en 2026 y su salida a subasta pública en 2027.

Elprograma B está destinado a ampliar el parque de vivienda protegida, como a la creación de un parque municipal de vivienda en alquiler, como la rehabilitación de cinco edificios en la rúa Caramoniña "e outras actuacións que impulsaremos a través de diferentes fórmulas e aproveitando todas as ferramentas e recursos dispoñibles, internos e externos", señaló Louzao. De igual modo, también contempla medidas destinadas a incorporar reserva de vivienda protegida en el centro de la ciudad, como la modificación en el antiguo Peleteiro; planes fiscales para incentivar la creación de viviendas protegidas; movilizar suelo para la vivienda protegida mediante la cesión de parcelas a la Xunta de Galicia o la constitución de derechos de superficies sobre parcelas municipales para construir viviendas y utilizarlas durante el periodo estipulado, con posterior reversión de la parcela, y de la edificación al Concello.

El programa C está destinado a mejorar la eficiencia de la administración, con algunas medidas también "en marcha", como la reestructuración y reorganización funcional de los servicios urbanísticos municipales; la suspensión del requisito de depositar avales por posibles daños en la vía pública en las solicitudes de licencia de obra con presupuestos inferiores a 100.000 euros; la simplificación de la tramitación de las licencias de obra de mejora de la envolvente de los edificios; o la actualización de la ordenación urbanística de varios ámbitos de suelo urbano no consolidado.

"Está xa en marcha o traballo de identificación e análise destes ámbitos, que nos vai permitir incrementar a oferta de vivenda aproveitando os espazos que van quedando nos diferentes ocos na cidade e contribuíndo tamén a coser o tecido urbano de Santiago" explicó Louzao.

El plan incorporará una calendarización e identificará "unha serie de indicadores" para facilitar a lo largo de estos tres años la vigencia y evaluación de su cumplimiento.

Plataforma Logística

Louzao también anunció que el Consorcio de Santiago hizo entrega de la obra para el Centro Logístico de Provisión y Distribución de Mercancías en el centro histórico, conocido como Plataforma Logística.

El plan cuenta con una subvención del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de 3.913.920 euros, concedida el 12 de febrero de 2022, sobre una inversión prevista de 4.348.800 euros más IVA. El 9 de enero de 2023 se firmaba el convenio entre Concello, Mercagalicia y Consorcio mediante el cual este último asumía la construcción del centro y cuya ejecución se cuenta mediante un encargo a medio propio con la empresa estatal Tragsa.

Los terrenos se sitúan próximos a Mercagalicia, con casi 40.000 metros cuadrados, y se obtuvieron con el desarrollo de un Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones en el Sistema General SU-3 Tambre Norte, que se aprobó definitivamente el 11 de octubre de 2023.

La nave de la plataforma, con una superficie construida de 2.335 metros cuadrados, tiene una zona de carga y descarga con cuatro áreas de aparcamiento: 20 para el personal operativo, 22 para la carga de vehículos de distribución, 14 para la recarga eléctrica de estos vehículos y 7 la descarga de camiones.

Se organizarán alrededor de una zona principal que es más alta y diáfana para albergar "con flexibilidade" todas las fases del proceso, y perimetralmente dispone otra zona de menor altura y longitud para los servicios secundarios. "Nos testeiros temos os peiraos de acceso con capacidade para sete vehículos simultáneos e de saída con capacidade para cinco cargas simultáneas", añadió la portavoz.

El plan tiene como objetivo disminuir en la ciudad histórica las consecuencias negativas en la calidad ambiental, en el uso de las calles y plazas y también en el patrimonio.

El centro funciona como "un nodo" de recepción de cargas para que, "coa mestura necesaria", sean después repartidas en los puntos de destinos finales, inicialmente los negocios de hostelería y alimentación con vehículos de cero emisión y de tamaño y peso reducidos.

En la propia documentación elaborada para la candidatura a la subvención, ya se recogía la necesidad de realizar una consulta preliminar al mercado, orientada a operadores logísticos, para definir el modelo de colaboración público-privada más adecuado para la gestión y para conocer los su posible interés y condiciones.

Esta consulta, encargada a Mercagalicia, empresa de mayoría municipal formada también por Mercasa, concluyó que no existe actualmente ninguna solución equivalente plenamente implantada, el que, junto con la complejidad multisectorial de la plataforma, confirma la necesidad de adoptar un modelo de gobernanza colaborativo que incluya distintos sectores de actividad para reducir riesgos, incrementar la capacidad y generar confianza entre los operadores. También recomienda una implantación por fases vinculada a tipos de mercancía, considerando la dimensión tecnológica el factor llave para la viabilidad y eficiencia de la plataforma.

Míriam Loza detalló que los modelos económicos presentados por los operadores indican que el funcionamiento de este servicio alcanzará su punto de equilibrio económico a medio y largo plazo y ponen de manifiesto la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.

Paralelamente, el Concello está realizando obras de urbanización de los accesos exteriores, no incluidas en el proyecto acordado con el Consorcio, que tienen un presupuesto de más de 600.000 euros. La idea es que la plataforma pueda funcionar este mes de junio.

Reurbanización de la rúa de Maio

La Xunta de Goberno Local aprobó el expediente para la licitación, por procedimiento abierto y simplificado, de las obra de reurbanización de la rúa de Maio, con un presupuesto base de 1.443.102,71 euros y con un plazo de ejecución de 15 meses.

La obra intervendrá en un ámbito de algo más de 7.500 metros cuadrados y una longitud de más de medio kilómetro que va entre la rúa Pequena por el sur y la confluencia con la rúa Queimada por el norte.

"Vainos permitir mellorar a accesibilidade e a funcionalidade da rúa, tamén a calidade do espazo público e, por suposto, renovar e ordenar todas as redes dos servizos" explicó Míriam Louzao.

Este espacio se redistribuirá para crear un carril único de circulación, amplio y también con espacio para bicicletas, buscando "ese equilibro entre coche, transporte urbano, bicicleta e desprazamentos a pé", con espacios de estacionamiento e itinerarios peatonales "seguros" por la construcción de aceras nuevas accesibles y cinco pasos de peatones elevados.

De igual modo, contará con una zona más amplia de plataforma única en la mitad del ámbito que mejorará la accesibilidad, pero también contribuirá a calmar el tráfico rodado.

En lo referido a las instalaciones, incorpora la red separativa de saneamiento y drenaje de pluviales en toda la superficie y se adapta la red de abastecimiento a la nueva rasante. Se enterrará el cableado y se instalará sistemas más eficientes de iluminación. De igual modo, se recolocará de forma "máis racional" las islas de colectores de residuos.

"Unha actuación encadrada no modelo de calidade e resiliencia do espazo público que se está implantando, que aumenta a seguridade, a accesibilidade e a prestación dos servizos públicos" indicó Louzao.