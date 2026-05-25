Cuatro jóvenes resultan heridos tras sufrir una salida de vía en Santiago de Compostela

Cuatro jóvenes de entre 23 y 25 años han resultado heridos leves en la noche de este pasado domingo tras sufrir una salida de vía con el turismo en el que viajaban en la AP-9, en su paso por Santiago de Compostela

El accidente tuvo lugar sobre las 22:15 horas, en el kilómetro 58 de la autopista, en sentido Santiago, concretamente en la zona de Marantes.

Según informaron varios particulares al 112 de Galicia, el vehículo patinó, atravesó la mediana y terminó en los carriles del sentido contrario de la marcha.

Urxencias Sanitarias de Galicia 061, tras recibir la alerta a las 22:19 horas, movilizó una ambulancia asistencial de soporte vital avanzado (SVA), dos de soporte vital básico (SVB) y personal sanitario del PAC de Santiago.