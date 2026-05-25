Una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia.

Una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia. Archivo

Santiago

Cuatro jóvenes resultan heridos tras sufrir una salida de vía en Santiago de Compostela

El accidente se produjo durante la noche de ayer domingo. Tuvo lugar sobre las 22:15 horas, en el kilómetro 58 de la AP-9 en sentido Santiago, concretamente en la zona de Marantes. Los jóvenes, de entre 23 y 25 años, resultaron heridos leves

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Cuatro jóvenes de entre 23 y 25 años han resultado heridos leves en la noche de este pasado domingo tras sufrir una salida de vía con el turismo en el que viajaban en la AP-9, en su paso por Santiago de Compostela

Ambulancia del 061 Galicia.

El accidente tuvo lugar sobre las 22:15 horas, en el kilómetro 58 de la autopista, en sentido Santiago, concretamente en la zona de Marantes.

Según informaron varios particulares al 112 de Galicia, el vehículo patinó, atravesó la mediana y terminó en los carriles del sentido contrario de la marcha.

Urxencias Sanitarias de Galicia 061, tras recibir la alerta a las 22:19 horas, movilizó una ambulancia asistencial de soporte vital avanzado (SVA), dos de soporte vital básico (SVB) y personal sanitario del PAC de Santiago.