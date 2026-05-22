Sanmartín, confirmada como candidata del BNG a las elecciones municipales del 2027 en Santiago

La regidora de Santiago, Goretti Sanmartín, será la candidata del BNG a la Alcaldía en las elecciones de 2027. Así lo ha ratificado la asamblea local del partido y así lo han dado a conocer este viernes la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la propia Sanmartín, que han comparecido este viernes ante los medios.

"Preséntome como candidata co aval destes tres anos de traballo e co aval do desexo de ter retos que cumprir por diante", asegurou Sanmartín, actual alcaldesa de la ciudad gallega, gobierno que lidera con seis concejales de su partido y dos de Compostela Aberta (CA).

Ana Pontón, por su parte, ha reivindicado que Sanmartín fue la primera alcaldesa de la ciudad antes de defender que "vai recibir o apoio maioritario dos veciños e veciñas deste concello" en los próximos comicios. La nacionalista defendió la candidatura de la actual regidora, "coas ideas claras que vai na boa dirección", frente a una "oposición corrosiva e destrutiva".

"Unha oposición en contra de Santiago, que actúa como un auténtico inimigo de Compostela, unha oposición AntiSantiago", señaló Ana Pontón, que solo tuvo buenas palabras para Sanmartín: "Demostrou liderado para facer avanzar Compostela, valentía para tomar decisións en asuntos de impacto como a vivenda, capacidade para resolver problemas enquistados e visión estratéxica para poder construír a cidade das próximas décadas".

La portavoz nacional del BNG aseguró que la actual alcaldesa hizo más por la vivienda en la ciudad en tres años que la Xunta en 17, en referencia a medidas como la zona de mercado residencial tensionado, y destacó la planificación estratégica de Sanmartín para diseñar el Santiago del futuro con actuaciones como las previstas en el Ensanche.

Pontón, además, reivindicó el trabajo realizado para desarrollar un modelo turístico de calidad respetuoso con los vecinos, "o auténtico corazón da cidade", con la promoción del comercio local.

"Estas son algunhas pinceladas de tres anos moi intensos nos que Goretti Sanmartín demostrou liderado, valentía e capacidade para facer avanzar Santiago cunha folla de ruta clara e solvente para revitalizar esta cidade en todos os ámbitos", señaló Pontón, que destacó que Sanmartín es una alcaldesa "pegada á rúa", con la que cualquier vecino puede hablar.

La portavoz nacionalista, por último, señaló que "Santiago non necesita bandazos, nin volver atrás", sino un proyecto como el del BNG, "con estabilidade e ambición". "Por iso, estou segura que a veciñanza desta cidade vai a dar un apoio maioritario a Goretti Sanmartín nas próximas eleccións municipais, catro anos máis para que esta cidade poida avanzar con paso firme e con máis forza que nunca", concluyó Pontón.