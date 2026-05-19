El inmueble okupado en Santiago.

El inmueble okupado en Santiago. Google Maps

Santiago

Okupan un inmueble de Santiago para convertirlo en un "espacio autogestionado"

Los jóvenes han convocado una "jornada de trabajo" colaborativa en la que invitan a la ciudadanía a llevar muebles o decoración para adecuar el espacio

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Un grupo de jóvenes ha okupado un inmueble de Santiago que quieren convertir en un "espacio autoxestionado". El propietario del edificio, ubicado en el número 2 de la calle García Blanco, ya ha denunciado la situación a la Policía Nacional, que ha confirmado tener constancia de lo ocurrido a Europa Press.

La portavoz del Gobierno municipal de Santiago de Compostela, Miriam Louzao.

El grupo de jóvenes está agrupado bajo el nombre de A Miñoca. A través de una publicación en redes sociales, explican que quieren crear un nuevo espacio autogestionado que "se abre coa vontade de servir tanto aos movementos sociais e de clase como á veciñanza da nosa cidade".

"Nós aparecemos como as miñocas, do refugallo abandonado que ninguén quere, pero que para nós e todo: alimento, infraestrutura e lugar", señalan en la misma publicación.

Una presentación en la que añaden que impulsarán formaciones y actividades de ocio "revolucionarias", "fóra das lóxicas de consumo capitalistas e adaptado ás necesidades da nosa clase".

Los jóvenes han convocado para este jueves a las 17:00 horas una "xornada de traballo" en la que invitan a la ciudadanía a llevar sus muebles, desde estanterías hasta mesas o sillas, así como artículos de decoración y limpieza para adecuar el espacio.