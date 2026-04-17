Santiago no recicla bien los voluminosos: el 62% se deja en la calle sin avisar para su retirada

Santiago de Compostela recicla unas 47.000 toneladas al año de residuos, lo que supone una media de 470 kilos por habitante, frente a los 349 kilos medios en Galicia. Las cifras muestran una mejoría en la gran mayoría de los desechos excepto en el caso de los voluminosos: el 62% se dejan en la calle sin avisar para su retirada.

De las toneladas de residuos recogidas, un 28,7% se corresponden a las fracciones que se separan para su reciclaje: envases ligeros, vidrio, pilas, aceite, papel y cartón, textiles, enseres o materia orgánica. Una cifra superior a la media del país, del 16%.

La mayor diferencia se da en los residuos orgánicos, que en Santiago se separan 32 veces más que en el resto del país (200 gramos frente a 6,4 kilos), mientras que los envases ligeros suponen un 70% más que la media; el vidrio un 62% más; las pilas un 900%, el textil un 24% y los voluminosos un 407%.

"Santiago estáo facendo ben en todo o que se refire ao servizo de recollida de residuos, pero sabemos que o podemos facer mellor", aseguró este viernes la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en una rueda de prensa en la que presentó una campaña para reforzar la limpieza e hizo un llamamiento a reciclar correctamente los voluminosos.

El problema de los voluminosos

Los voluminosos son los residuos que no se pueden depositar en los contenedores por su tamaño y naturaleza, como electrodomésticos, muebles o colchones. Los restos de las obras, por otro lado, tienen que ser tratados por gestoras especializadas.

Sanmartín señaló que hay voluminosos que recogen determinadas empresas especializadas a través de su red comercial: así, si se compra un electrodoméstico nuevo, las firmas deben proporcionar el servicio para retirar el viejo de forma gratuita.

"Con este tipo de residuos estáse producindo un aumento moi significativo que parece reflectir algún cambio nos patróns de consumo e mesmo na conciencia sobre a reutilización", señaló Sanmartín, que añadió que hay personas que lo dejan en la calle pensando en que alguna otra podría estar interesada en recogerlo.

Esto, añadió la regidora, no implica que no se deba llamar para dar el preaviso de que se va a depositar el objeto en la calle. La persona que vaya a dejar el voluminoso, debe llamar siempre para concertar el día y la franja horaria en la que depositarlo de cara a garantizar su recogida.

El objetivo es que esté en la calle el menor tiempo posible. "Ese tempo case sempre é abondo, entre que se depositan e que se recollen, para que as redes ou as persoas que queiran reutilizalos poidan facelo", añadió la alcaldesa.

El servicio de recogida recibió por varias vías más de 25.000 avisos en 2025, un 10,5% más que el año anterior. Muchos de esos avisos se corresponden con el mismo punto de depósito, ya que en ocasiones son varias personas las que llaman alertando a la policía o al personal de limpieza.

Así, el número total de actuaciones de retirada en 2025 fue de 16.500, que se corresponden con unas 2.000 toneladas y suponen 2.500 más que hace dos años. Unas cifras que constatan el incremento de puntos con residuos voluminosos en las calles compostelanas.

El número de llamadas para concertar el servicio de retirada, sin embargo, no crece en la misma medida. Según los datos municipales, de las 16.500 actuaciones de 2025 solo 6.284 se efectuaron tras una llamada previa. Esto significa que solo el 38% de los casos fueron avisados de forma correcta, frente al 62% de depósitos de materiales abandonados en la calle sin dar aviso.

A este respecto, Sanmartín ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva para garantizar que la retirada funcione correctamente. La ciudadanía puede dar aviso tanto en el teléfono 981565469 de 10:00 a 13:00 horas o a través de la web santiagosostible.gal, así como llevar los enseres directamente a los puntos limpios.

La alcaldesa ha explicado, además, que se ha pedido a la empresa que presta el servicio que refuerce el sistema y que empiece a señalizar con adhesivos los residuos ya identificados para que los vecinos sepan que el equipo de retirada va a acudir.

Campaña informativa

Santiago de Compostela inicia este viernes una campaña informativa para mejorar la recogida selectiva de residuos. Personal técnico ambiental estará durante los próximos tres meses a pie de calle para informar de la forma en la que se debe separar y depositar los distintos tipos de basura.

"O obxectivo é aumentar o compromiso coa xestión correcta dos residuos, tanto de persoas particulares como de negocios comerciais e de hostalaría, a través da información e da detección de malas prácticas para corrixilas", señaló Sanmartín.

El personal también avisará de los incumplimientos hasta un máximo de tres veces y, a partir del tercero, informará a la Policía Local. La anterior campaña generó 300 partes de incidencias o incumplimientos relacionados con la recogida de basura, que derivaron en 23 expedientes a empresas a los que se suman ocho abiertos en los últimos días.