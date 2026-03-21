En libertad los cuatro detenidos en Galicia en una operación antidroga en Santiago de Compostela

La jueza del Tribunal de Instancia de Santiago, en su plaza 3 y sección de instrucción, ha determinado la puesta en libertad de los cuatro detenidos en el día de ayer tras una operación desarrollada en la capital gallega contra el narcotráfico.

La magistrada los investiga por un delito de tráfico de drogas, usurpación de bienes inmuebles y tenencia ilícita de armas.

Del mismo modo, ha determinado el inmediato desalojo de los pisos donde ejercían de okupas.

Agentes de la Policía Nacional entraron ayer en varios pisos del Ensanche, que funcionaban como puntos de venta de drogas. Las denuncias de los vecinos de la zona dieron lugar al inicio de las actuaciones.

Se mantiene el secreto de las actuaciones.