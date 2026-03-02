La primavera se adelanta en Santiago con temperaturas que marcarán los 20 grados Quincemil

El mes de marzo no ha podido empezar mejor en Santiago. Durante el día de ayer las calles, las terrazas o los parques de la ciudad se llenaron de gente para disfrutar de cielos totalmente despejados y temperaturas agradables, donde las máximas oscilaron los 15 grados.

Hoy, la situación variará un poco, con probabilidad de lluvias, aunque serán de poca intensidad y se alternarán con cielos de nubes y claros. El buen tiempo volverá este martes y miércoles con jornadas primaverales, con cielos despejados y temperaturas que superarán los 20 grados.

Las precipitaciones volverán este jueves, con alternancia de periodos de cielos poco nublados y temperaturas en descenso. Las máximas pasarán a ser de 12 grados, mientras las mínimas se mantendrán sobre los 5 grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.