La primavera se adelanta en Santiago con temperaturas que marcarán los 20 grados
Este martes y miércoles la capital gallega disfrutará de un tiempo primaveral con cielos despejados y temperaturas máximas que superarán los 20 grados. Las lluvias volverán el jueves, acompañadas de un descenso de las temperaturas
El mes de marzo no ha podido empezar mejor en Santiago. Durante el día de ayer las calles, las terrazas o los parques de la ciudad se llenaron de gente para disfrutar de cielos totalmente despejados y temperaturas agradables, donde las máximas oscilaron los 15 grados.
Hoy, la situación variará un poco, con probabilidad de lluvias, aunque serán de poca intensidad y se alternarán con cielos de nubes y claros. El buen tiempo volverá este martes y miércoles con jornadas primaverales, con cielos despejados y temperaturas que superarán los 20 grados.
Las precipitaciones volverán este jueves, con alternancia de periodos de cielos poco nublados y temperaturas en descenso. Las máximas pasarán a ser de 12 grados, mientras las mínimas se mantendrán sobre los 5 grados.
En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.