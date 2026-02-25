El área de Urbanismo de Santiago implementará cambios para optimizar la tramitación de licencias

El concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, compareció este miércoles en rueda de prensa para informar sobre la actividad urbanística relacionada con la vivienda en los últimos años y sobre la reestructuración de su departamento para mejorar el funcionamiento.

"Se o que temos é unha crise de asequibilidade, a prioridade ten que ser baixar o prezo. Non se trata de construír máis vivenda a secas; o que hai que facer é crear máis vivenda protexida", defendió Lestegas en su comparecencia, en relación al precio de la vienda y a la nueva construcción.

Continuó indicando que la vivienda protegida "debe estar ben integrada e distribuída na cidade,e non só en novos desenvolvementos urbanísticos na periferia". E insistió en que "o mercado da vivenda non funciona como o mercado dos aguacates e producir moito máis non significa necesariamente que baixe o prezo".

Con datos y gráficos, Lestegás explicó que el mercado inmobiliario "non existe correlación directa entre aumento da oferta e diminución do prezo", es decir, "a idea de que un incremento importante na oferta de vivenda vai producir automaticamente unha redución do prezo non ten en conta a especificidade do mercado inmobiliario".

El concelleiro repasó las cifras de la época de la burbuja inmobiliaria para indicar que, entre 1997 y 2006, se finalizaron máis de 4,7 millones de viviendas en España y el precio de la vivienda subió un 160%.

"Esa experiencia histórica tan traumática e non tan lonxana invalida o dogma de que canto máis se constrúa máis se baixará o prezo da vivenda", añadió.

Lestegás advirtió de que "se o que temos é unha crise de asequibilidade, a prioridade ten que ser baixar o prezo". Constató el hecho de que hay muchas personas que se quedan fuera del mercado inmobiliario porque no pueden competir con el capital investidor, y no porque no haya viviendas, y agregó que "o máis rápido para ampliar a oferta é aproveitar as vivendas que xa existen".

A ese respecto, añadió que también "é o máis sostible, en termos ambientais e económicos”, porque la urbanización produce costes importantes para las haciendas locales.

Datos licencias

El concelleiro también informó de los datos recabados por su departamento en los últimos dos años. Entre 2023 y 2025 el Concello de Santiago concedió 23 licencias de obra mayor para construir un total de 374 viviendas en edificios de vivienda colectiva de nueva planta, de las cuales 158 (el 50%) son viviendas protegidas.

Además, se concedieron 84 licencias para construir 123 viviendas unifamiliares de nueva planta.

En ese mismo periodo, se dieron 222 licencias de obra mayor para la rehabilitación o reformas en edificios de vivienda colectiva. En lo que va de año, el Concello ya concedió "varias", la última para la rehabilitación integral de un edificio en el número 12 de la travesía de San Paio de Antealtares que lleva años con una armadura metálica perimetral.

En el periodo de 2023 y 2025 se concedieron 61 licencias de obra mayor para rehabilitar, reformar o ampliar edificios de vivienda unifamiliar.

En esos dos años, se dieron 283 licencias de obra mayor para rehabilitación, ampliación y reforma de edificios existentes de uso residencial. Adicionalmente, también en ese periodo, se autorizaron 18 cambios del uso terciario a residencial, 11 de ellos en el último año.

Aumento de vivienda a corto plazo

Las previsiones a corto plazo, al respecto del que hizo referencia a las parcelas urbanizadas listas para edificar vivienda protegida que permitirán incrementar a corto plazo la oferta de vivienda a precio regulado.

Lestegás recordó que en diciembre el Concello adjudicó dos parcelas para vivienda protegida de régimen general y régimen especial en el SUNP-14 de Tras-Paxonal, con capacidad para 72 viviendas protegidas.

Las otras dos parcelas que se sacaron a concurso, también destinadas a vivienda protegida quedaron desiertas, ya que nadie presentó ofertas en un concurso.

En las dos parcelas de la SUNP-22 de Castro de Abaixo que el Concello cedió a la Xunta de Galicia, se podrán edificar como mínimo 36 viviendas de promoción pública. En esta zona, la Xunta anunció que edificará otras 36 en una parcela cualificada como equipamiento en A Volta do Castro, por lo que está previsto que haya 72 VPP en el sudeste de la ciudad.

Transformación urbanística

Lestegás se refirió también a los ámbitos que precisan una transformación urbanística.

Así, en el norte de la ciudad, la Xunta promueve el desarrollo del SUD-1 de Mallou a través de un PIA cuyo borrador estima un total de 2.952 viviendas de las que el 80% (2.362) serían protegidas.

Sobre esta cuestión, señaló que, de esas 2.362, solo 590 serían viviendas de promoción pública (el 20% del total); mientras que el resto (60% del total) serían viviendas de protección autonómica de promoción privada.

También en el norte, la Xunta anunció la construcción de 244 VPP en su parcela del PERI-11 de Salgueiriños, calificada como equipación, y convocó un concurso para diseñar la ordenación y redactar los proyectos básico y de ejecución y dirección de obra.

Además, han iniciado algún procedimiento de gestión urbanística otros 10 ámbitos con capacidad para 638 viviendas nuevas (104 de ellas protegidas, el 16%), en Vite, Vidán, Villestro, Rebordaos, Arreglo y Conxo de Abaixo.

Mientras, en el SUNP-31 de San Marcos falta por ejecutar la fase 2 y en Romero Donallo está en marcha a ejecución de tres quinteros con 140 viviendas (93 libres y 47 de protección autonómica).

A todas ellas, hay que sumar la parcela del antiguo colegio Peleteiro, cuya nueva ordenación el gobierno espera aprobar definitivamente en breve. En ella está prevista la construcción de 162 viviendas, el 45% de ellas protegidas, en el centro de la ciudad, en el corazón del Ensanche.

Reorganización del área de Urbanismo

Aprovechando la comparecencia de este miércoles, Lestegás indicó que, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la administración y mejorar la tramitación de las licencias y otros procedimientos, se implementaron cambios en el área de Urbanismo, de los que informó.

Por una parte, desde diciembre hay una nueva jefa de servicio de Planeamento y Gestión Urbanística, una nueva jefa de servicio de Licencias y Disciplina Urbanística y un nuevo jefe de servicio de Rehabilitación y Vivienda.

Además, se reorganizaron las funciones. Desde hace dos semanas, el servicio de Rehabilitación y Vivienda, además de las funciones que venía desarrollando en materia de arqueología y de gestión de ayudas a la rehabilitación, tramita una parte de los expedientes que antes tramitaba el servicio de Licencias y Disciplina.

Concretamente, Rehabilitación y Vivienda tramita ahora las licencias y comunicaciones previas de obras, las comunicaciones previas de actividad de las equipaciones, las comunicaciones previas de primera ocupación, las informaciones urbanísticas, las prórrogas y caducidades de licencias, las licencias de segregación o declaraciones de innecesariedade de segregación y la devolución de fianzas en actuaciones para uso de vivienda o para uso de equipación en la ciudad histórica (ámbito del PE-1) y en el Perímetro Azul.

Y también asume este servicio a emisión de los informes sectoriales en materia de protección del patrimonio cultural que están expresamente delegados en la Comisión Asesora del Patrimonio Histórico.

En cuanto a los refuerzos, explicó que actualmente hay dos arqueólogos (había uno al inicio del mandato), tres arquitectos (hasta hace unos meses había uno), una técnica de gestión, tres administrativos y está solicitada la cobertura de otro puesto de técnico de gestión.