Estos son los servicios mínimos del transporte urbano de Santiago durante la huelga indefinida

Ayer finalizaba sin acuerdo la reunión entre sindicatos, patronal y la mediación de la Xunta para firmar un acuerdo para alcanzar un nuevo convenio, por lo que el sector de transporte de viajeros por carretera de A Coruña afrontará desde mañana miércoles, 11 de febrero, una huelga general indefinida.

De esta manera, el servicio de transporte urbano de Santiago de Compostela se verá afectado y realizará servicios mínimos durante esos días de huelga en los que las líneas 12, 13 y C6 se quedarán sin servicio. Estos son los horarios de los servicios mínimos: