Estos son los servicios mínimos del transporte urbano de Santiago durante la huelga indefinida
Mañana miércoles, 11 de febrero, se iniciará la huelga indefinida del transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña que dejará sin servicio las líneas 12, 13, y C6 de los urbanos de Santiago
Ayer finalizaba sin acuerdo la reunión entre sindicatos, patronal y la mediación de la Xunta para firmar un acuerdo para alcanzar un nuevo convenio, por lo que el sector de transporte de viajeros por carretera de A Coruña afrontará desde mañana miércoles, 11 de febrero, una huelga general indefinida.
De esta manera, el servicio de transporte urbano de Santiago de Compostela se verá afectado y realizará servicios mínimos durante esos días de huelga en los que las líneas 12, 13 y C6 se quedarán sin servicio. Estos son los horarios de los servicios mínimos:
|Línea
|Horario
|1
|Cemiterio Boisaca – Hospital Clínico: 8:00 8:40 9:20 10:00 10:20 10:40 11:20 11:40 12:00 12:40 13:00 13:20
14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00 22:40
Hospital Clínico – Cemiterio Boisaca: 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40 11:00 11:20 12:00 12:20 12:40 13:20 13:40
14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00 22:40
Prolongación a Son: salidas del Hospital Clínico a las 9:20 y a las 20:40
|4
|As Cancelas – Romaño: 8:00 9:00 10:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Romaño – As Cancelas: 8:30 9:30 13:30 14:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
Se suprime el servicio a Mallou.
|5
|Vite – Rocha: 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00
18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00 22:40
Rocha – Vite: 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00
18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00 22:40
Salidas de Rocha Vella: 8:00 8:40 10:40 11:20 13:20 14:00 16:00 16:40 18:40 19:20 21:20 22:00
Vite – Rocha por Hospital Provincial a las 8:00
|6
|San Marcos – Os Tilos: 8:00 8:50 9:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:00 15:30 16:20 16:40 17:10 18:00
18:20 18:50 19:40 20:30 21:20 22:10 23:00
Os Tilos – San Marcos: 8:00 8:50 9:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 15:50 16:20 17:10 17:30 18:00
18:50 19:10 19:40 20:30 21:20 22:10 23:00
Por Bando y Vilamaior: salida de Vilamaior a las 8:50; salida de Os Tilos a Vilamaior a las 20:30
|6A
|Aeropuerto – Hórreo (paradas): 8:00 8:45 9:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00
17:45 18:30 19:15 20:00 20:45 21:30 22:15 23:00 23:30 0:00 0:30
Hórreo – Aeropuerto (paradas): 8:00 8:45 9:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00
17:45 18:30 19:15 20:00 20:45 21:30 22:15
|7
|Valle Inclán – Aríns: de 7:00 a 22:00 (cada 60 min.)
Aríns – Valle Inclán: de 7:30 a 22:30 (cada 60 min.)
Se suprime el servicio a Fornás.
|8
|Tanatorio – Vidán: 8:00 9:20 10:40 12:00 13:20 14:40 16:00 17:20 18:40 20:00 21:20 22:40
Vidán – Tanatorio: 8:40 10:00 11:20 12:40 14:00 15:20 16:40 18:00 19:20 20:40 22:00
|9
|Casas Novas – Cidade da Cultura: 8:40 14:30 20:20
Cidade da Cultura – Casas Novas: 9:15 15:05 20:55
|15
|Campus Norte – Campus Sur: 8:00 9:00 10:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Campus Sur – Campus Norte: 8:30 9:30 13:30 14:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
Se suprime el servicio a Vite de Arriba
|C2
|Salidas pza. Camilo D. Baliño: 8:00 9:40 11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 17:40 19:00 20:20 21:40
|C4
|Salidas pza. Camilo D. Baliño: 8:00 9:10 10:20 11:40 13:00 14:20 15:40 17:00 18:20 19:40 21:00
|C5
|Salidas Costa Vella: 8:40 9:50 11:00 12:10 13:20 14:30 15:40 16:50 18:00 19:10 20:20 21:30 22:30
|C11
|Salidas avda. Camiño Francés: de 8:00 a 23:00 (cada 30 min.)
|P1
|San Caetano – Figueiras: 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 20:30 22:30
Figueiras – San Caetano: 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 21:00 22:50
|San Caetano – Laraño: 8:30 10:30 14:30 16:30 20:30
Laraño – San Caetano: 9:00 11:00 15:00 17:00 21:00
|P3
|Valle Inclán – Sta. Lucía – A Susana: 8:00 9:00 10:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
A Susana – Sta. Lucía – Valle Inclán: 8:30 9:30 13:30 14:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
|P4
|
Sionlla – Praza de Galicia: 9:30
Praza de Galicia – Sionlla: 19:00
|P6
|Rúa da Rosa – Polígono do Tambre: 6:40 13:25 14:25 19:25 21:25
Polígono do Tambre – rúa da Rosa: 7:00 14:05 15:05 20:05 22:05
|P7
|Grixoa – Peregrina – Miramontes – Pardaces - Pta.Camiño: 7:25 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25
Pta.Camiño – Pardaces – Peregrina – Miramontes - Grixoa: 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25 22:25
|P8
|Reborido – Valle Inclán: 7:10 9:30 13:40 15:15 21:00
Valle Inclán – Reborido: 9:00 13:10 14:40 20:30