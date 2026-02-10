Once detenidos por hurtos y falsedad documental en un operativo instruido desde Santiago

En el marco de estos hechos, según fuentes consultadas por Europa Press, en la jornada del lunes la Guardia Civil y la Agencia Tributaria practicaron registros en, al menos, una vivienda del municipio coruñés de Teo.

Las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario, por lo que el mutismo sobre el caso es absoluto. De hecho, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, consultado por los medios este martes en un acto, solo se ha remitido a decir que esta operación es uno de los "cúlmenes de mucho tiempo de trabajo".

Pedro Blanco, que felicitó a todos los efectivos que participaron en la operación, indicó que los investigadores "trabajan con intensidad" y que se trata de un paso más "en la lucha contra el crimen organizado".