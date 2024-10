Borja Verea pedirá la reprobación de la alcaldesa de Santiago en pleno municipal y en el Parlamento

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, pedirá la reprobación de la alcaldesa de la capital gallega, la nacionalista Goretti Sanmartín, en el pleno municipal y en el Parlamento de Galicia al considerar que se posicionó "al lado de los radicales" que, tras la manifestación proPalestina celebrada en la ciudad, "asaltaron un establecimiento ubicado en la rúa da Senra y dejaron a nueve policías heridos".

Así lo ha trasladado en un comunicado remitido a los medios en el que hace referencia a las palabras de la portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, que tras la protesta lamentó que una manifestación "moi importante" en favor de la paz y con miles de participantes, fuese "noticia" por unos incidentes que se saldaron con nueve detenidos. Además, señaló que, "por lo que trascendió y las imágenes", la intervención policial le parecía "algo excesiva".

Verea ha lamentado que la alcaldesa nacionalista prefiriese defender a los presuntos atacantes violentos en lugar de apoyar al negocio asaltado, ciudadanos y políticas, "víctimas de esos hechos".

El dirigente popular ha sostenido que los altercados ocurrieron al finalizar la concentración, "cuando algunos participantes se dirigieron hacia un negocio de restauración situado en el centro de la ciudad y, una vez allí, un grupo de 20 individuos, accedió al local portando pancartas, banderas, tambores y lanzando panfletos, fustigando a los trabajadores y a los clientes que allí estaban".

Estos incidentes requirieron de la actuación de varias dotaciones de la Policía Nacional para que los supuestos delincuentes cesasen en su actitud y permitiesen continuar con la actividad ordinaria del local, pero, como resultado, "nueve policías fueron heridos, uno de ellos con el codo roto".

Para el popular, resulta inconcebible que, después de estos hechos, la portavoz del BNG, "refrendada por la alcaldesa", decidiese cualificar la actuación policial de "algo excesiva", y ha recordado que, según un sindicato policial, estos portaban "cadenas metálicas con mosquetón" y "tijeras y navajas".

"Nos gustaría saber si de verdad la alcaldesa y el BNG siguen creyendo que la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad fue excesiva", ha dicho Verea, que ha sostenido que el BNG "ya no es capaz de disimular su radicalismo".

Ante el Comité Ejecutivo del PP local, Verea ha trasladado que "como siempre, el BNG se coloca dodne más cómodo se siente, con los radicales y los violentos" como, en su opinión, demuestra el hecho de que "tampoco hubiese palabras para los trabajadores del negocio asaltado ni contra las pintadas vandálicas que hicieron".

"Santiago no merece una alcaldesa que se pone del lado de los presuntos delincuentes violentos y no defiende a la mayoría de los vecinos", ha señalado Verea. "El BNG gobierna solo para sus amigos y su agenda radical, olvidando que perdieron claramente las elecciones con seis concejales de 25, sin aceptar que no representan el sentir mayoritario de Compostela, que siempre se situó al lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan para garantizar la seguridad de todos", ha afirmado.

Además, se ha mostrado convencido de que "mucho del socialismo compostelano" está "horrorizado" con las "prácticas radicales de este BNG de Santiago, que está ahí por los votos de su partido".