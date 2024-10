Santiago reconoce al matemático José Rodríguez, elegido 'Científico Gallego del Año 2024'

El Concello de Santiago ha celebrado un acto este lunes para rendir homenaje al matemático José Rodríguez, distinguido como 'Científico Gallego del Año 2024' por la Real Academia Gallega de Ciencias (RAGC).

Real Academia Galega das Ciencias La matemática gallega de la USC, Elena Vázquez Abal, Premio de Divulgación Científica 2024

Así, en su honor se ha colocado una placa en uno de los bancos del parque de las Ciencias, situado en la calle Ramón de Valle-Inclán, donde la Academia ya ha homenajeado a otros científicos ilustres de la comunidad.

El acto ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, el presidente de la RAGC, Juan Lema, junto a otros académicos y representantes del ámbito político, social y cultural.

La alcaldesa de Santiago ha resaltado la figura de Rodríguez, quien "dedicou a súa vida a explorar os confíns do coñecemento científico, converténdose nunha figura esencial da Ilustración".

Sanmartín ha puesto en valor su "mente curiosa e a súa agudeza, que demostraron que a paixón polo saber non ten fronteiras e, no seu caso, chega ata o ceo". En este sentido, la regidora nacionalista ha destacado su "labor pola Astronomía e o seu afán por medir con precisión os misterios do mundo que habitamos ofrecen respostas para campos, naquel momento, descoñecidos".

Trayectoria

José Rodríguez (Lalín, 1770 - Santiago, 1824) fue uno de los científicos europeos "más brillantes" de su época, con "grandes aportaciones" en el mundo de las matemáticas, pero también de la geometría, la astronomía y de la geografía, entre otros.

Por otra parte, se sumó a los liberales "más progresistas" y fue elegido diputado por Galicia en el año 1820, además, se declaró a favor de la división provincial con la creación de una quinta provincia con capital en Santiago.