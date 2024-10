El Concello de Santiago reclama más de 700.000 euros a Setex, la antigua concesionaria de la ORA

Zona ORA en la rúa do Hórreo, en Santiago. Concello de Santiago

El concejal de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais de Santiago, Xan Duro, ha informado este lunes en rueda de prensa que el Concello pedirá la ejecución de una sentencia que obliga a la empresa Setex Aparki, que gestionaba los servicios de ORA y de grúa hasta la municipalización del servicio, a pagar 700.000 euros por la liquidación del contrato.

De este modo, el edil compostelano ha apuntado que concluye "o longo proceso xudicial do contrato da ORA", algo que, ha reconocido, le produce "moita satisfacción", después de haber formado parte también del Gobierno de Compostela Aberta que decidiera remunicipalizar este servicio "en medio de críticas sobre o custe millonario que iba ter para as arcas públicas". "E non foi así", ha aseverado.

En concreto, Xan Duro ha detallado que esta sentencia "desestima o recurso de apelación contra unha sentencia de 2023 sobre a liquidación do contrato". Según ha apuntado el concejal, el origen de este litigio se encuentra en la liquidación del contrato de junta de gobierno de 2018 en la que el Concello determinaba que los parquímetros que Setex ofreciera como mejora eran propiedad del ayuntamiento y que Setex debía indemnizarlo tanto por daños y pérdidas como por el canon establecido en su contrato.

En este caso, la empresa "reclamaba un millón de euros ao concello". Ese punto, ha explicado el edil de Mobilidade, "quedou solventado nunha primeira sentencia". En cuanto al canon, ha afirmado que fueron varias las sentencias favorables al consistorio municipal "ata chegar esta sentencia do TSXG, que non dista moito das reclamacións iniciais do concello".

"Despois de seis anos de litixios, confírmase o que estimaba aquel goberno. O concello non tivo que pagar máis dun millón de euros polos parquímetros, non tivo que pagar unha indemnización; ao contrario, será a empresa a que teña que abonar", ha reivindicado.

En esta línea, Xan Duro también ha querido recordar que a lo largo de estos seis años "se decía que sería una "operación ruinosa". Por eso, ahora, como concejal de Mobilidade y como concejal de Compostela Aberta, ha destacado, "con este acordo queda claro que non foi así". "E teño que recoñocer que este acordo prodúceme unha especial satisfacción. Sabíamos que fixéramos as cousas ben e para nós queda demostrado que así foi", ha zanjado.