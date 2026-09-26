Ferrol estrena los nuevos campos de fútbol de A Gándara con un torneo de fútbol base

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participó esta mañana en la entrega de trofeos de Xogando con Futgal Concello de Ferrol, una cita deportiva en la que participaron niños de las categorías prebenjamín y benjamín de diversos clubes de fútbol de la ciudad.

Ellos fueron los encargados de estrenar los renovados campos de fútbol de A Gándara, en los que se disputó el torneo, organizado por la Real Federación Gallega de Fútbol y por la Asociación de Fútbol Aficionado de Ferrol. El regidor felicitó a todos los participantes, destacando que "son el presente y el futuro del deporte en nuestra ciudad y no había mejor manera de poner en marcha estas renovadas instalaciones que con un torneo de fútbol base".

Rey Varela recordó que se realizó una inversión superior a los 306.000 euros, con la que se reparó la base de aglomerado asfáltico para corregir los problemas de planicidad existentes, se instaló un nuevo césped artificial de última generación en los dos campos y también en la zona de calentamiento. Asimismo, se renovó el sistema de riego y las instalaciones de drenaje superficial de los campos, se adecuaron los vestuarios y se dotó a los campos de nuevo equipamiento deportivo.

Esta renovación forma parte del proyecto Cidade do Deporte, cofinanciado por el Concello de Ferrol, la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Deportes, y la Unión Europea.