Localizan en Ferrol a un conductor multirreincidente sin carné: cazado cinco veces al volante

La Guardia Civil investiga a un conductor multirreincidente localizado en Ferrol tras ser sorprendido por quinta vez circulando sin permiso de conducción.

Los hechos tuvieron lugar durante un control del Subsector de Tráfico de A Coruña, cuando agentes del Grupo de Vigilancia de Usuarios de Riesgo del destacamento de Tráfico de Ferrol detectaron un vehículo cuyo conductor ya había sido investigado anteriormente por los mismos hechos.

Tras darle el alto e identificarlo, comprobaron que carecía de autorización administrativa para conducir, al haber perdido la vigencia del permiso por resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico y no haberlo recuperado.

Como consecuencia, la Guardia Civil procedió a investigarlo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, que puede conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días en caso de condena.

Además, las autoridades subrayan que se trata de la quinta vez que esta persona es investigada por hechos similares, siendo la última intervención el pasado 12 de marzo.

Esta reiteración podría suponer un agravante de reincidencia, lo que incrementaría la severidad de las penas y podría derivar en una condena de prisión.

Desde la Guardia Civil recuerdan que conducir sin permiso no solo constituye un delito, sino que supone un grave riesgo para la seguridad vial, por lo que este tipo de conductas serán perseguidas con la máxima firmeza.