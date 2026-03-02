El Ayuntamiento de Ferrol invierte 4 millones en la renovación integral del estadio de A Malata

La Junta de Gobierno Local acaba de aprobar el proyecto de la fase 2 de la reforma de la cubierta, con una inversión de 565.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, mientras que la fase 1, que abarca el 85% de la actuación, está ya en mesa de contratación

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presentó este lunes el proyecto básico y de ejecución de la Ciudad del Deporte Fase 2 del estadio municipal de A Malata, sede del Racing Club de Ferrol, tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local. La intervención cuenta con un presupuesto de 565.374,40 euros y un plazo de ejecución de tres meses, y se suma a la fase 1, ya en tramitación, hasta alcanzar una inversión total de 4 millones de euros en la mayor reforma del recinto desde su construcción en 1993.​

“Las dos fases suman 4 millones de euros para la mayor reforma que se llevará a cabo en el estadio de A Malata desde su construcción en 1993”, subrayó el regidor, que enmarca esta actuación en la estrategia municipal Ciudad del Deporte. El Gobierno local busca así dar respuesta a las importantes deficiencias que presenta el estadio por la falta de mantenimiento a lo largo de los años, como el deterioro general de la cubierta metálica, filtraciones de agua, oxidación y corrosión de la estructura portante —especialmente en los fondos norte y sur— y un vuelo insuficiente que no cubre la totalidad de la grada.​

Rey Varela insistió en que la actuación “no se limita únicamente a la sustitución de la cubierta, sino que supone una intervención integral destinada a mejorar la seguridad estructural, la funcionalidad y la imagen del conjunto del estadio”. El alcalde enmarcó estas obras como respuesta a la “falta de mantenimiento en las diferentes instalaciones deportivas durante años”, una situación que el Ejecutivo local quiere corregir para que los deportistas cuenten con las instalaciones que merecen y que “estén a la altura de la ciudad que somos”.​

Una nueva cubierta para un estadio “de primera”

En cuanto a la cubierta, se ha diseñado una nueva estructura formada por vigas en celosía de acero apoyadas sobre los pórticos de hormigón existentes y prolongadas en vuelo sobre las gradas. La nueva cubrición, ejecutada con chapa plegada de acero, ampliará en 2,50 metros el voladizo actual hacia el interior del campo, con el objetivo de cubrir la totalidad de las gradas y mejorar el confort de la afición en los días de lluvia.​

La cubierta se elevará respecto a la actual y se reformará por completo el sistema de evacuación de aguas pluviales, con nuevos canalones y bajantes de aluminio hacia el exterior del edificio para eliminar los actuales puntos de filtración que afectan tanto al público como a las instalaciones interiores. Junto a la renovación estructural, el proyecto contempla la sustitución de la cubierta translúcida del corredor de acceso entre la piscina y el campo de fútbol, que se integrará en el mismo plano que el resto de la cubierta para mejorar la estanqueidad.​

También está prevista la ejecución de nuevas ventanas en el pasillo del Fondo Sur para impedir la entrada de agua de lluvia, así como la renovación de carpinterías exteriores deterioradas. Además, se instalará una línea de vida perimetral en la cubierta, con el fin de reforzar la seguridad en las futuras tareas de mantenimiento y facilitar trabajos periódicos sin comprometer la integridad de los operarios.​

Mejora del exterior y nueva imagen verde

La reforma no se limitará al interior del estadio, sino que incluirá actuaciones en el ámbito exterior, especialmente en los pavimentos de las zonas urbanizadas que actualmente presentan deterioros, hundimientos y firmes en mal estado. Los itinerarios peatonales se ejecutarán con hormigón coloreado con acabado ranurado o cepillado, mientras que la acera de acceso principal contará con hormigón desactivado, con el objetivo de reforzar la seguridad y la accesibilidad del recinto deportivo.​

El proyecto incorpora también una renovación de la imagen del estadio, adaptándola a la identidad corporativa del Racing Club de Ferrol. Las bajantes, canalones, carpinterías y rejas de fachada se pintarán en un tono verde océano (RGB 1/49/49), con el que se busca reforzar la coherencia estética del conjunto y consolidar el vínculo visual entre el estadio y el club.​

Dos fases y financiación europea

Las obras se estructuran en dos fases en función de la afección de la línea límite de edificación de la carretera estatal FE-15 que bordea el estadio. La fase 1, que supone el 85% de la nueva cubierta y cuenta con una inversión de 3.451.449,90 euros, se encuentra actualmente en mesa de contratación y se espera que pueda adjudicarse en las próximas semanas.​

La fase 2, aprobada ahora por la Junta de Gobierno Local, corresponde a la esquina sureste del estadio y representa el 15% restante de la intervención global. El proyecto Ciudad del Deporte está cofinanciado por la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia y es susceptible de recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del programa plurirregional de España 2021-2027.