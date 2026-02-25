El puerto de Ferrol llevará a cabo un simulacro de emergencia este jueves

Este jueves 26 de febrero, desde las 11:00 horas y hasta las 14:00 horas, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao llevará a cabo un simulacro de emergencia y protección en el puerto interior y sus inmediaciones. Esto provocará afecciones al tráfico, cortando la circulación durante esas tres horas en el Paseo de la Marina y la Carretera Baja.

En el ejercicio participará el personal de la Autoridad Portuaria, la policía portuaria y fuerzas de seguridad y otras administraciones además de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, bomberos, 112, Capitanía Marítima de Ferrol, Remolcadores de Ferrol, Amarradores del Puerto y Ría de Ferrol, el Intecmar y la Armada.

El simulacro

Durante el simulacro se practicará cómo actuar ante una amenaza de ataque al puerto, con su correspondiente incremento en el nivel de protección. La amenaza se descubrirá al localizar varios artefactos explosivos en distintos puntos de la zona portuaria y en el buque atracado en el muelle del Cerramiento Norte.

Será entonces cuando se activen los diferentes planes existentes, evacuando zonas y edificios portuarios y llevando a cabo procesos de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras administraciones.

Además, se activará el procedimiento anticontaminación, simulando el vertido de un producto contaminante en las inmediaciones del buque y en un radio de un kilómetro.

La realización del simulacro, informa la Autoridad Portuaria, afectará al normal funcionamiento de los controles de acceso al puerto interior, al muelle Fernández Lareda y a la actividad de los edificios administrativos, entre ellos la sede de la Autoridad Portuaria, ya que algunos inmuebles tendrán que ser evacuados.

También habrá cortes de tráfico y desvíos en la zona. Se cerrará la Carretera Baja y el Paseo de la Marina.

Se habilitarán desvíos por la Carretera Alta, para el tráfico que venga por la rúa Breogán, y también por Cuesta de Mella. De todas formas, el puerto recomienda evitar esta zona entre las 11:00 y las 14:00 horas.