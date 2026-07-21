A Coruña licitará los contratos para tener vuelos directos con Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante

A Coruña intentará que Alvedro sume cinco conexiones aéreas directas con cinco ciudades españolas. Se trata de Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante, todas ellas objeto de un nuevo contrato que licitará el Consorcio de Turismo para tres anualidades, entre este mismo año y 2029, y con la posibilidad de que se extienda en la anualidad 2029-2030.

Los importes de este contrato, dividido en cinco lotes, uno por destino, varían entre 200.000 y 400.000 euros.

En el caso de Málaga, Valencia y Bilbao, el importe máximo anual será de 250.000 euros con 208 vuelos al año para las dos primeras ciudades y 180 para la urbe vasca.

Sevilla será el lote más costoso, con un importe de 325.000 euros en su primera anualidad y con 288 vuelos anuales. A partir de la segunda, prevista para 2027-2028, será de 400.000 euros como importe máximo anual y 352 frecuencias al año.

Por último, el lote de Alicante será el más económico. Tiene un importe máximo de 200.000 euros en la primera anualidad y 250.000 a partir de la segunda, con 146 vuelos el primer año y 180 anuales desde 2027.

El valor estimado total del contrato es de 5.475.000 euros.

El concurso se tramitará de urgencia, mientras que las conexiones con destinos internacionales serán objeto de otro contrato diferente.

Tarifas especiales para promocionar un turismo desestacionalizado

En estas conexiones con cinco ciudades españolas, una misma compañía podrá ser adjudicataria de varios lotes, aunque cada uno de ellos funcionará como un contrato independiente.

Todos ellos forman parte de un plan de promoción y posicionamiento de la ciudad en el mercado nacional y su objetivo es potenciar el uso de Alvedro —que cerró junio con un descenso anual de un 1,5 % en el número de pasajeros— y sumar más visitantes para A Coruña. Como capacidad mínima, cada avión deberá tener al menos un centenar de plazas.

Otro de los objetivos que marca el contrato es el de impulsar el tejido empresarial, así como "frenar la fuga" de viajeros a otros aeropuertos, como habitualmente sucede con el de Santiago, el de Vigo e incluso el de Oporto.

Dentro de la oferta turística, la ciudad herculina busca diferenciarse en aspectos como el turismo urbano, cultural, de compras y gastronómico, todos ellos atractivos que se deberán promocionar con este contrato. Esta misma promoción deberá dirigirse a un público compuesto por turistas de elevado gasto medio.

Las empresas adjudicatarias deberán poner a disposición las conexiones aéreas, la publicidad y la utilización de soportes publicitarios. Una vez obtengan el contrato, tendrán dos meses para poner en funcionamiento estas rutas aéreas, por lo que antes de que finalice este año A Coruña podría sumar ya nuevos destinos.

Además, entre los requisitos se establece que las compañías deberán ofrecer tarifas especiales para viajar a la urbe coruñesa para contribuir a la desestacionalización turística.

Las firmas interesadas dispondrán de 15 días desde que se anuncie este contrato para presentar sus ofertas.