De Galicia a Varsovia: la nueva conexión desde Oporto abre la puerta a una capital que vive de cara al río

LOT Polish Airlines opera cinco vuelos semanales entre Oporto y Varsovia durante el verano, acercando a los gallegos una ciudad de rascacielos, playas urbanas, conciertos al aire libre y excelentes conexiones para descubrir el resto de Polonia

Cada vez son más los gallegos que miran a Oporto como una alternativa cómoda para viajar al extranjero. Y este verano, esa puerta al mundo tiene un nuevo destino. Desde el pasado 25 de mayo, la compañía LOT Polish Airlines conecta de forma directa la ciudad portuguesa con Varsovia cinco veces por semana, una ruta que permite llegar sin escalas a una de las capitales más dinámicas y sorprendentes de Europa.

La conexión, operativa durante la temporada estival, abre además la posibilidad de enlazar desde la capital polaca con la amplia red internacional de la aerolínea.

Pero Varsovia ya no es solo una ciudad de paso. La capital de Polonia se ha reinventado en los últimos años hasta convertirse en uno de los destinos urbanos más atractivos del continente, especialmente durante los meses de verano.

Con 310 metros de altura, la Varso Tower se ha convertido recientemente en el edificio más alto de la Unión Europea. Desde su mirador, Highline Warsaw, situado a 230 metros de altura, se contempla una ciudad donde conviven el bosque de rascacielos más moderno con el monumental Palacio de la Cultura y la Ciencia, edificios modernistas y un casco histórico reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial y reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial.

Una ciudad que se transforma en verano

Si hay algo que distingue a Varsovia cuando llega el buen tiempo es su relación con el río Vístula. Aunque no tiene mar, el inmenso cauce divide la ciudad en dos y se convierte en el gran centro de la vida al aire libre. La temporada arranca con la celebración del Wianki nad Wisłą, una antigua fiesta eslava del solsticio de verano en la que se lanzan coronas de flores al agua entre conciertos y fuegos artificiales. Meses después llegará la Fiesta del Vístula, que pone fin al verano.

La ribera occidental, donde se encuentra el casco histórico, ha experimentado una profunda transformación gracias a sus nuevos bulevares. Allí se suceden embarcaderos desde los que parten cruceros panorámicos, bares flotantes, terrazas y pequeñas playas urbanas. Cuando cae la tarde, los varsovianos bajan hasta el río para pasear, tomar algo o simplemente contemplar el perfil de la ciudad.

El río Vístula en Varsovia.

Desde el jardín botánico situado en la azotea de la Biblioteca de la Universidad de Varsovia, uno de los mejores miradores de la ciudad, parten ferris gratuitos que permiten cruzar con bicicletas a la otra orilla. Un moderno puente peatonal de casi medio kilómetro ofrece también una forma espectacular de atravesar el río.

Playas de arena y una Varsovia menos turística

La margen oriental del Vístula es completamente distinta. Allí desaparecen los malecones y aparecen parques boscosos, zonas naturales y playas de arena como Rusałka o Poniatówka, situada junto al Estadio Nacional. Más allá se extiende el barrio de Praga, una de las zonas más auténticas de la ciudad, donde antiguos espacios industriales albergan ahora centros culturales, murales de arte urbano y lugares tan singulares como el Museo del Vodka Polaco o la histórica fábrica de chocolates Wedel.

Por las noches, la actividad regresa al casco histórico gracias a los espectáculos de agua, luz y sonido del Parque de la Fuente Multimedia, uno de los clásicos del verano varsoviano.

Chopin bajo los árboles

Pese a su creciente perfil de rascacielos, Varsovia es una ciudad extraordinariamente verde. El parque Łazienki, antigua residencia estival del último rey de Polonia, es uno de sus grandes pulmones. Entre julio y septiembre, el césped situado frente al monumento a Fryderyk Chopin se convierte cada domingo en un auditorio al aire libre donde se celebran conciertos gratuitos de piano, una de las estampas más elegantes de la capital. En 2026, los recitales tendrán lugar entre el 5 de julio y el 27 de septiembre.

La figura del compositor está presente por toda la ciudad. Su corazón descansa en la iglesia de la Santa Cruz, mientras que numerosos bancos musicales repartidos por las calles permiten escuchar sus composiciones. El Museo Fryderyk Chopin completa un recorrido que conduce hasta la elegante Ruta Real, que enlaza el Castillo Real con los palacios de Łazienki y Wilanów entre iglesias, mansiones y cafeterías históricas como Blikle, famosa por sus tradicionales pączki rellenos de confitura de pétalos de rosa.

El punto de partida para descubrir Polonia

La nueva conexión desde Oporto también facilita viajes más largos. La red ferroviaria de alta velocidad polaca permite llegar en menos de tres horas a Gdansk, una de las joyas del mar Báltico, o desplazarse en apenas dos horas y media hasta Cracovia, considerada la capital espiritual del país y puerta de entrada a los montes Tatra y a la popular Zakopane.

Con vuelos directos desde el norte de Portugal y una ciudad que combina historia, modernidad, naturaleza y vida al aire libre, Varsovia se presenta este verano como una alternativa diferente para los viajeros gallegos que buscan salir de los destinos más masificados sin renunciar a una gran capital europea.