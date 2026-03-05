Galicia prepara el gran eclipse solar de agosto como un atractivo turístico

La Xunta de Galicia y los nueve destinos Starlight de la comunidad han iniciado un trabajo conjunto para poner en valor desde el punto de vista turístico y divulgativo el eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que situará a Galicia entre los mejores lugares del mundo para su observación.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, mantuvo este jueves en Santiago una reunión de coordinación con representantes de estos destinos con el objetivo de integrar las diferentes iniciativas en un programa común y analizar la previsión de visitantes durante esa jornada.

El encuentro contó también con la participación de la directora de Promoción, Carmen Pita.

La comunidad contará con condiciones privilegiadas para contemplar el eclipse, ya que seis de los nueve destinos Starlight gallegos se situarán dentro de la franja de totalidad, donde la Luna ocultará completamente el Sol, mientras que en los tres restantes el fenómeno podrá observarse de forma parcial.

En la reunión participaron representantes de Chantada, la Reserva de la Biosfera de los Ancares Lucenses y los montes de Navia, Cervantes y Becerreá, Lalín, Costa da Morte, la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas, Muras, el Parque Nacional de las Illas Atlánticas y Trevinca Valdeorras.

Durante el encuentro, Merelles puso a disposición de los responsables locales un espacio web específico sobre el eclipse dentro del portal de turismo de Galicia, que recopila información sobre el fenómeno y su relación con el territorio.

La plataforma incluye un mapa interactivo que permite consultar el inicio, duración y tipo de eclipse en cada punto, y se irá ampliando con nuevos contenidos a medida que se acerque la fecha.

Desde Turismo de Galicia también destacaron la promoción internacional del evento en ferias y encuentros profesionales, con el objetivo de posicionar a la comunidad como uno de los principales destinos para presenciar el eclipse total de 2026.

Las previsiones apuntan a una notable llegada de visitantes, especialmente internacionales. Según las estimaciones del sector turístico, la coincidencia del fenómeno con la primera quincena de agosto podría situar los niveles de ocupación hotelera por encima del 90 o incluso del 95% en algunos destinos.

Para preparar la cita, la Xunta ha creado además una comisión interdepartamental en la que participan diferentes consejerías, encargada de coordinar aspectos como movilidad, seguridad, prevención de riesgos, protección civil o divulgación científica, ante la previsión de una gran afluencia de público.

Un fenómeno singular

El eclipse del 12 de agosto de 2026 será un fenómeno especialmente singular. La fase de totalidad solo será visible desde cuatro países del mundo, entre ellos España, y no se producía un eclipse total en la Península Ibérica desde 1912, hace más de 110 años. Según los cálculos actuales, no volverá a repetirse otra de estas características hasta el año 2180.

En Galicia, la franja de totalidad atravesará el territorio desde Estaca de Bares, en Mañón, hasta la comarca de Valdeorras, pasando por zonas de las cuatro provincias.

En total, 143 municipios gallegos, cerca del 46% del territorio, estarán dentro de la zona privilegiada de observación.

El fenómeno comenzará aproximadamente a las 19:31 horas y se prolongará hasta las 21:23, alcanzando su momento de mayor oscuridad entre las 20:28 y las 20:30 horas, dependiendo de la localización.