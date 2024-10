Dueños de pisos turísticos de A Coruña: "Cerrarlos es entregar el alojamiento al ‘lobby’ hotelero"

La regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) en A Coruña, un proceso promovido por el Gobierno local para limitar la proliferación de este tipo de alojamientos temporales en la ciudad, está desde este mes de octubre en fase de consulta pública. Ciudadanos, entidades u organismos pueden presentar propuestas o formular alegaciones. La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) ha dado el primer paso con una postura muy crítica con la iniciativa del Ayuntamiento, al que acusa de "entregar el monopolio del alojamiento al lobby hotelero" por "pretender cerrar el 90%" de las VUT que hay en A Coruña.

López Los propietarios de las viviendas de uso turístico reniegan de su regulación en A Coruña

"Lo que pretende el Concello es prohibir, no regular usos que ya están definidos por la normativa turística autonómica, y entregar el monopolio del alojamiento vacacional al lobby hotelero impidiendo que los vecinos con propiedades en el centro de la ciudad puedan disponer de sus viviendas para alquiler por días", expone el vicepresidente de Aviturga y portavoz de la asociación en A Coruña, Rafael Serrano.

Para los dueños de VUT, la prohibición de estos alojamientos "favorece el éxodo residencial del centro urbano". Añade que "la limitación a bajos y primeras plantas en los barrios con menos atractivo turístico y comercial" supone "perjudicar la economía de los sectores vinculados con el turismo y limitar los derechos de los vecinos a rentabilizar sus propiedades".

El Gobierno local, amparado en la normativa urbanística municipal, califica las VUT como negocio y defiende permitir solo su implantación en plantas bajas o primeras plantas o en edificios específicamente dedicados a ese uso terciario; y en el ámbito del casco histórico solo se permitirían los inmuebles exclusivos.

Los propietarios de pisos turísticos advierten "incoherencias jurídicas". "Pretende modificar la definición de lo es una vivienda de uso turístico recogida en la normativa autonómica, cuando el Ayuntamiento apenas tiene competencias en el ámbito turístico", destacan.

También resulta "incomprensible", añade Aviturga, que la propuesta de ordenanza regule aspectos fiscales, competencia del Ministerio de Hacienda, "al exigir que a los propietarios de vivienda de uso turístico el alta en el IAE para poder alquilar en la ciudad cuando la Agencia Tributaria recoge la tributación como rendimientos de capital inmobiliario, y no conocemos ningún otro ayuntamiento en Galicia que pida semejante requisito".

El 1% del parque inmobiliario

Las medidas regulatorias que prevé el Concello de A Coruña aún no se conocen con concreción, ya que la ordenanza no está redactada y el borrador de la misma no se ha expuesto al público, sino un documento de seis folios que justifica el proyecto de ordenanza reguladora. A Aviturga le parece "desproporcionado" este control sobre las VUT. "Representan el 1% del parque inmobiliario de la ciudad y el Ayuntamiento las señala como responsables de la crisis de alquiler y de compraventa de viviendas", critica.

"También se ataca a los vecinos que tienen una vivienda extra (el 85% de los propietarios solo alquilan por días una única vivienda) y se omite que en España la inversión en vivienda es desde hace muchísimas décadas el principal y en muchas ocasiones único sistema de inversión y capitalización de las familias", explica Serrano.