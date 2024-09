¿Qué diferencia a las viviendas de uso turístico de los apartamentos turísticos de A Coruña?

Un paseo por calles peatonales del centro de A Coruña permite encontrarse con algún rótulo en una fachada que informa de que en el edificio hay "viviendas de uso turístico". A pocos metros, en otro inmueble, se puede leer en su parte frontal que oferta "apartamentos turísticos".

Ambos alojamientos han crecido de manera muy significativa en la ciudad en los últimos años atrayendo a numerosos usuarios que se decantan por reservar estancias en estos establecimientos en lugar de en hoteles, hostales o pensiones, lo que ha llevado al Concello a promover una regulación que limite su proliferación.

¿Es lo mismo un alojamiento que otro? No. ¿Pretende el Ayuntamiento regular y restringir los dos tipos? Tampoco. Explicamos las diferencias principales.

El edil de Urbanismo, Fran Díaz Gallego, en el centro, en la última mesa sobre los pisos de uso turístico.

Tanto las viviendas de uso turístico (VUT) como los apartamentos turísticos (AT) son alojamientos turísticos de corto plazo, los dos competencia de la Xunta y definidos en un decreto autonómico de 2017. En principio, el Ayuntamiento, apoyado en la normativa del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), apuesta por regular las VUT porque las considera negocios y, por lo tanto, no pueden desarrollar su actividad en inmuebles residenciales donde están prohibidos los usos terciarios. Las AT "entran en el ámbito hotelero con la normativa propia del sector", indican fuentes municipales, que limitan la regulación a las VUT.

El Concello aún no ha dado a conocer el borrador de la ordenanza reguladora e inició al comienzo de este verano el proceso de elaboración; la alcaldesa dijo esta semana que el texto estaba "a punto" de terminarse, tras lo cual será presentado a vecinos y a colectivos inmobiliarios, entre ellos la patronal de pisos turísticos, Aviturga; a continuación se procederá a tramitar la implantación de la regulación. Está prevista una reunión entre estos sectores y el Ayuntamiento las próximas semanas.

Apartamentos turísticos

En los últimos días ha abierto en el centro de A Coruña, en una calle peatonal de Pescadería, un edificio de apartamentos turísticos, con su correspondiente indicación en la fachada. Tiene cuatro plantas y oferta apartamentos de 70 metros cuadrados de una o dos habitaciones, al precio de 260 euros la noche este mes de septiembre. En otras calles de la misma zona céntrica han abierto apartamentos similares en el último año. Los alojamientos de este tipo que abran en la ciudad no serían regulados por el Concello.

Los AT, de acuerdo con el decreto de 2017, son inmuebles integrados en bloques de pisos o en conjunto de unidades de alojamiento como chalés o bungalós "sin carácter de residencia permanente". Para abrir, tienen que presentar un proyecto turístico a la Xunta, que deberá aprobar y, en ese caso, inspeccionar. Deberá contar con un libro de registro de usuarios y distintivos en la parte exterior de la entrada principal. El periodo de estancia continuado no podrá exceder de tres meses.

Viviendas de uso turístico

Las VUT han aumentado un 136% en A Coruña desde finales de 2021, al pasar de 572 a 1.353, la cifra actual a 1 de septiembre. Estos sí quiere restringirlos el Concello. Se trata de viviendas "cedidas a terceras personas, de manera reiterada, a cambio de contraprestación económica, para una estancia de corta duración", según indica el decreto autonómico.

Los propietarios, por tanto, pueden vivir una temporada en estos pisos y también cederlos a otras personas por un tiempo, que tiene que ser inferior a 30 días consecutivos. Deben estar situadas en suelo residencial e inscribirse en un registro de la Xunta tras una declaración responsable y con la correspondiente cédula de habitabilidad.

El Gobierno local es partidario de regular las VUT permitiendo que solo tengan actividad en bajos, primeras plantas o edificios exclusivamente dedicados a ese uso, con lo que cual, según esta última condición, su función sería la misma que la de los AT. En el ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Ciudad Vieja y Pescadería solo se permitirían en inmuebles exclusivamente compuestos por VUT.

¿En qué zonas podrá haber VUT?

El Concello tiene que aclarar en la futura ordenanza reguladora si ya no permitirá que se habiliten más VUT que no cumplan estas condiciones y, sobre todo, si vetará la actividad que desde hace tiempo ya realizan las viviendas de uso turístico que no se ajusten a estos requisitos.

Aviturga ha criticado la intención del Gobierno municipal de impedir el desarrollo de la actividad de las VUT y defiende que solo estén en funcionamiento aquellas legalmente registradas. Fuentes de la patronal también cuestionan que el Concello adopte esta medida siete años después de que entrara en vigor el decreto.

Existe otro tipo de alojamiento turístico sobre el que tiene competencia la Xunta, las "viviendas turísticas". Son los establecimientos unifamiliares aislados con un número de plazas no superior a diez, según el decreto de 2017. El Concello de A Coruña tampoco prevé regularlas.