La abogada gallega María Extremadouro, sobre el blockchain: "Es un sector muy rápido, muy vivo"

El II Congreso de Blockchain de Galicia se celebra este viernes 13 y sábado 14 de septiembre en A Coruña y contará como ponentes con CEO's de importantes empresas del sector. Tampoco faltará entre ellos María Extremadouro, miembro y fundadora de la Asociación Galega de Blockchain (Agalbit) y de Miño Abogados.

Con muchos años ejerciendo como abogada a sus espaldas, Extremadouro es la persona detrás de una pionera sentencia en España que estableció el pago de una deuda en bitcoins. Hablamos con ella sobre las oportunidades que ofrece el sector y que podrán conocerse de primera mano en este interesante evento.

¿Qué es la tecnología blockchain?

La tecnología blockchain o cadena de bloques trae consigo un gran cambio a nivel tecnológico, con la posibilidad de intercambiar valor a través de tecnologías descentralizadas de la información. Eso permite que la información que se grabe en esas cadenas de bloques, cuando se cumplan determinados requisitos técnicos, sean absolutamente segura porque es inmutable.

Hay un una imagen que se utiliza para poder transmitir estas ideas: describirlo como un gran libro de contabilidad. Imagina que es un gran libro de contabilidad digital del que cada uno de nosotros tenemos una copia. Cada vez que realizamos una transacción esta queda registrada. Todos podremos consultar las transacciones grabadas en la cadena de bloques pero las partes no pueden modificarlas. Son transparentes, seguras y descentralizadas. ¿Y cómo opera? A través de elementos tecnológicos, matemáticos y criptográficos.

Y en términos legales, ¿qué hay que tener en cuenta de esta tecnología?

Es una innovación tecnológica que se regula desde que las empresas empiezan a usarla. Es una tecnología que aporta muchísima seguridad, trazabilidad, y un valor muy importante a diversos proyectos empresariales, reduciendo costes. La regulación más importante que tenemos en este momento a nivel europeo es el Reglamento MiCA de 31 de mayo de 2023, para regular los activos criptográficos, el Reglamento para la Transferencia de Fondos de 31 de mayo de 2023 y el más reciente Reglamento para la Prevención del Blanqueo de capitales de 31 de mayo de 2024.

Hay un marco normativo europeo que se está trabajando para regular estos activos digitales basados en la tecnología blockchain. Muchas veces se relaciona con la criptomoneda o los bitcoins: Bitcoin es blockchain, pero no todo lo que es blockchain es criptomoneda. Hay distintos activos digitales como las criptomonedas, los tokens no fungibles (NFTS) y la tokenización de activos del mundo real.

La regulación que hay está básicamente en el marco europeo, y el legislador español ha ido adaptando alguna normativa como la Ley 6/2023 del Mercado de Valores y servicios de inversión publicada el 17 de Marzo de 2023, si bien con anterioridad a esta fecha ya se habían incorporado con amplitud a la normativa tributaria nacional.

Están proliferando las estafas, pero si conseguimos que la gente se forme, evitaremos que caigan en estafas absolutamente burdas María Extremadouro

¿Han comenzado a darse ya casos en los que aparece la blockchain como un factor determinante?

Yo he llevado la primera sentencia en España de condena al pago de bitcoins. Fue en mayo de 2023 en el Juzgado de Instancia número ocho de Vigo. Esto significa que ya hay una adopción en los tribunales, y cada vez habrá más casos relacionados con estas tecnologías.

Una persona había prestado a otra un bitcoin para hacer una serie de inversiones que salieron mal y la otra persona devolvió parte del préstamo, pero el resto no. Hubo que acudir a los tribunales para conseguir que le devolvieran lo que había prestado, que era el resto del bitcoin que le faltaba. Es importante saber que hay acciones para reclamarlos, porque al fin y al cabo se trata de tecnología y el derecho te va a permitir, independientemente de que uses una tecnología u otra, recuperarlos u obtener una sentencia que reconozca tu derecho a la devolución de lo prestado.

¿Hay desconocimiento o desconfianza alrededor de esta tecnología?

Hay muchísimo. El problema que le veo es que no hay mucha formación. Precisamente, el congreso de este fin de semana también está orientado a las oportunidades laborales, a personas que quieran acercarse a la blockchain a nivel técnico: todos estos proyectos necesitan desarrolladores.

Determinadas instituciones dan la espalda o ignoran ofrecer formación en esta materia. Por ejemplo, desde mi experiencia profesional he comprobado cómo en algunos Máster de abogacía los graduados no tienen ni la más remota idea de todo esto. A día de hoy por ejemplo dedican horas lectivas a instrumentos obsoletos como las letras de cambio cuando es algo que ya no se usa.

Es muy importante que se le dé formación a todos los agentes, incluido al consumidor, para evitar que se produzca una brecha gigantesca. Y lo que estamos encontrando es que están proliferando las estafas, pero si conseguimos que la gente se forme, evitaremos que caigan en estafas absolutamente burdas.

La blockchain es una tecnología muy segura, pero se están dando casos de estafas. ¿Es fácil detectar este tipo de fraudes?

La estafa se construye de forma similar a si fuera con euros. No es la criptomoneda en sí lo determinante, pero sí resulta útil para captar el interés del público muchas veces través de un banner, ofreciendo unas expectativas increíbles de rendimiento y generando unas páginas web que reproducen una imagen falsa de lo que ellos quieren que la víctima perciba. La persona se lo cree y toman el control de los fondos. En el momento en el que tú pides el primer retorno, a lo mejor te lo dan para ganar completamente tu confianza, y después te dicen que inviertas más.

Se acaba metiendo muchísimo dinero que no se recupera: empiezan las demoras y te exigen hay que ingresar más y más dinero con la excusa de pagar unos impuestos que no son reales, bajo la amenaza de que de no hacerlo no es posible devolverte la inversión. Son organizaciones criminales muy sofisticadas.

Nosotros llevamos tiempo haciendo una labor de divulgación y de prevención, impartiendo unas nociones básicas de ciberseguridad. ¿Qué podéis hacer? ¿Qué no? Las estafas tipo tienen un desarrollo común y hay que prevenir igual que si fuese en euros. Tú no te metes en una inversión si no tienes un mínimo de conocimiento.

Hay muchísimo talento en Galicia relacionado con esta tecnología y es un orgullo organizar este evento, el año pasado fue un éxito rotundo y este contamos con un plantel de ponentes y empresas extraordinario María Extremadouro

Dar a conocer esta tecnología es fundamental. ¿Es esta una de las claves del II Congreso de Blockchain de Galicia?

El congreso es un punto de encuentro con los expertos y empresas punteras del sector y es una oportunidad para conocer cuáles son sus perspectivas a corto y medio plazo. Hay muchísimos proyectos que vienen a presentarse y es una gran ocasión para aquellos que estén redirigiendo su carrera profesional o que estén pensando qué es lo que van a estudiar o en qué profesionalizarse, para saber en qué áreas van a ser más demandados los profesionales relacionados con este tipo de tecnología.

El congreso está abierto a todo el mundo. Va a haber charlas de nivel cero para personas que tienen curiosidad por conocer cómo es este mundo y que puedan salir con unas nociones muy claras: ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Dónde está Galicia posicionada? Hay muchísimo talento en Galicia relacionado con esta tecnología y es un orgullo organizar este evento, el año pasado fue un éxito rotundo y este contamos con un plantel de ponentes y empresas extraordinario.

Se va a hablar de la tecnología blockchain en general, pero también de bitcoins, de seguridad, de la tributación...

El tema de la tributación, de la regulación, preocupa mucho porque es un sector muy rápido, muy vivo, que en un periodo de seis meses puede transformar la industria. Los proyectos crecen, se desarrollan y demandan soluciones enfrentándose en no pocas ocasiones a escenarios de inseguridad jurídica. En un ecosistema tan ágil es importante estar al día e imprescindible en el caso de aquellos que están desarrollando profesionalmente una actividad relacionada con el sector.

BlockGalicia supone un privilegiado lugar de encuentro de la industria con el público y una oportunidad para conocer cuáles son los puntos clave a desarrollar en esta tecnología de manera inmediata. Además de representar una ocasión única para el networking, durante el que pueden surgir interesantes alianzas, especialmente porque se ha planteado como un congreso internacional como corresponde a una tecnología que no conoce fronteras.