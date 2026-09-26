La Domus de A Coruña acogerá el 3 de octubre una feria tecnológica con competiciones de robótica

La Domus acogerá el próximo sábado 3 de octubre la Feria de Tecnologías Abiertas OSHWDem 2026, un evento gratuito celebrado con la colaboración del Concello da Coruña que traerá de nuevo a la ciudad una amplia programación de actividades divulgativas, charlas, demostraciones tecnológicas y talleres para todos los niveles.

"Eventos como este son fundamentales para reforzar la divulgación científica en la ciudad, utilizando además como sede A Domus, que es una referencia de la divulgación a nivel nacional. Será una jornada abierta, para todas las edades y todos los niveles de experiencia. Una puerta para despertar intereses o aumentarlos. Desde el Gobierno de Inés Rey recibimos siempre con los brazos abiertos iniciativas así", subrayó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

Las temáticas incluidas en el programa también son muy variadas, siempre dentro del ámbito de la tecnología, combinando electrónica, robótica, radioafición, charlas y talleres para todos los niveles, así como competiciones de robótica (mini-sumo, seguidores de línea, combate y Hebocon).

Uno de los eventos más originales de la programación de esta edición es el de las competiciones de robótica. Este concurso abierto (que requiere inscripción previa) consta de diferentes categorías —Laberinto, Siguelíneas Iniciación, Velocistas, Combate y Mini-Sumo Hebocon— y las personas interesadas en participar podrán acceder tanto a competiciones individuales como por equipos.

Toda la información acerca de la feria, las actividades y los requisitos de participación puede consultarse a través del siguiente enlace.