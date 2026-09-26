A Coruña se convierte hoy en el epicentro del marketing digital en Galicia con más de 600 profesionales

Raiola Marketing Conference (RMC) reúne este sábado en Palexco a 600 personas en su novena edición, consolidada como el mayor congreso de marketing digital de Galicia. La inteligencia artificial es uno de los grandes ejes de esta edición, con un programa que aborda desde sus aplicaciones en el día a día hasta su impacto en el SEO y en el futuro profesional del sector.

La cita cuenta con 15 reconocidos profesionales del marketing digital, que protagonizan ocho ponencias y dos mesas redondas centradas en SEO y emprendimiento digital.

El evento vuelve a demostrar, además, su capacidad para atraer asistentes de fuera de A Coruña, ya que el 80% de los participantes proceden de fuera del municipio y más de una cuarta parte se desplaza desde otros puntos de Galicia y del resto de España.

La jornada, que se desarrolla de 9:00 a 20:00 horas, está conducida por Benlly Hidalgo, consultor y formador en marketing digital especializado en psicomarketing y fundador de PostGradum University Education, y por Álvaro Fontela, cofundador y CEO de Raiola Networks, la empresa organizadora. El encuentro puede seguirse también en streaming.

"Nosotros somos gallegos y, durante años, tuvimos que desplazarnos fuera de la región para asistir a este tipo de congresos. Precisamente RMC nació para que un profesional gallego no tuviese que hacerlo. Nueve años después, hemos comprobado que el que viaja es el de fuera, ya que los asistentes de las dos últimas ediciones procedían de 43 provincias, 132 municipios y diez países. Un 26,8 % viaja desde fuera de Galicia", indica Álvaro Fontela, cofundador y CEO de Raiola Networks.

Fontela sitúa la inteligencia artificial como el eje que vertebra toda la programación de este año: "Está cambiando a una velocidad enorme la forma de trabajar de todo el sector. Nos parecía importante generar un espacio para analizar esos cambios con gente que está en la vanguardia".

Inteligencia artificial, contenidos y comunidades por la mañana

La programación matinal arranca con Miguel Florido, consultor de marketing digital y director de Marketing and Web, que abordará las posibilidades de la inteligencia artificial para optimizar el trabajo de los profesionales del sector en “7 tareas de marketing que nunca volvería a hacer manualmente gracias a la IA”.

A continuación, Roxana Falasco, creadora de contenido en YouTube y fundadora de VideoCursosOnline, pondrá el foco en el vídeo como herramienta de negocio; y Alvar González, account manager en Hotmart, analizará qué están haciendo los creadores que consiguen convertir su audiencia en ventas, a partir de los datos de la plataforma. Cerrará el bloque Guille Bouzas, reconocido por Forbes como número uno en Social Media Marketing, con una ponencia sobre cómo convertir el alcance en redes sociales en ventas reales.

Tras la pausa para el café tendrá lugar la mesa redonda “Actualidad SEO”, con Luis M. Villanueva, cofundador y CEO del Grupo Webpositer; MJ Cachón, consultora SEO y fundadora de la agencia LAIKA; Chuiso, experto en SEO y monetización online y creador de la comunidad TeamPlatino; y Olga Ortega, consultora SEO especializada en inteligencia artificial aplicada al posicionamiento. El bloque matinal lo cierra David Bonilla, cofundador de Pétalo y autor de La Bonilista, con “Vivir de una audiencia de 1.000 personas”.

Publicidad, emprendimiento y el impacto de la IA en la tarde

La sesión de tarde se abre con Hugo López, cofundador de LeadMadness y especialista en embudos de venta, que hablará sobre cómo crear anuncios imposibles de ignorar. Le seguirá la segunda mesa redonda, dedicada al emprendimiento, con David Marchante, CEO del grupo Powerexplosive y fundador del Instituto de Rendimiento Empresarial; Alejandro Novás, de Vivir de tu Pasión; y Ángel Pardo, de Metapro Academy.

Anna Pavlyuk, CEO de TUMADRE Marketing y creadora de contenido con más de 120.000 seguidores, centrará su intervención en las claves para combinar viralidad y conversión en Instagram. El cierre corre a cargo de Brais Moure, ingeniero de software y divulgador conocido en redes como MoureDev, que planteará en “Cómo sobrevivir a una IA que intenta reemplazarte” una reflexión sobre cómo adaptarse a un escenario en el que la inteligencia artificial está redefiniendo perfiles y oportunidades profesionales.