La UDC impulsa un debate sobre inteligencia artificial con la jornada "Arquitectura en modo IA"

La jornada se llevará a cabo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña (ETSAC) celebrará el próximo 26 de febrero la jornada "Arquitectura en modo IA", un encuentro académico centrado en analizar el impacto de la inteligencia artificial en el diseño, la investigación y la práctica profesional arquitectónica.

La actividad, que se desarrollará en sesión de tarde, reunirá a especialistas de distintas instituciones europeas y combinará conferencias con una mesa redonda abierta al debate entre el ámbito académico y el profesional.

Organizada por el Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la ETSAC y por la investigadora Ana Cochino-Bermejo, la jornada será inaugurada por esta arquitecta formada en la Universidade da Coruña (2004), doctora en Tecnología en Arquitectura por la UPC-Barcelona Tech y con un MPhil en Inteligencia Artificial. Distinguida con una beca Beatriz Galindo, fue beneficiaria de ayudas de la Fundación Pedro Barrié y de la Fundación Universia-Banco Santander, y realizó estancias de investigación en la Bartlett School (UCL), la University of California Santa Cruz y la Technische Universität de Berlín. Actualmente trabaja en el diseño de programas interdisciplinarios orientados a integrar la IA en el proyecto arquitectónico, así como en el desarrollo de soporte computacional para la institución.

Su conferencia inaugural se centrará en la transformación de los procesos de proyecto mediante sistemas algorítmicos y modelos de aprendizaje automático. La intervención planteará que la inteligencia artificial no debe entenderse únicamente como una herramienta de representación, sino como un nuevo medio cognitivo capaz de intervenir en la generación, evaluación y toma de decisiones dentro del proceso de diseño.

La jornada continuará con las intervenciones de investigadores procedentes de UIC Barcelona y de la Architectural Association de Londres, que abordarán, respectivamente, la integración de tecnologías computacionales en la práctica profesional y la enseñanza avanzada de arquitectura computacional.

El encuentro concluirá con una mesa redonda dedicada a debatir los retos éticos, pedagógicos y profesionales que introduce la inteligencia artificial en la disciplina. Entre las cuestiones a tratar figuran la transformación de las competencias del arquitecto, el papel de los datos en el proceso proyectual y el impacto de la IA en la formación universitaria.

De inscripción gratuita, esta actividad se enmarca en las iniciativas académicas orientadas a fomentar la transferencia de conocimiento entre investigación y práctica profesional, así como a preparar a los futuros arquitectos para un contexto disciplinar en rápida transformación tecnológica.