Mundos Digitales arranca este jueves en A Coruña su XXII edición: Esta es la programación

Mundos Digitales, el Congreso Internacional de Animación, Efectos Visuales y Nuevos Media, nacido hace más de dos décadas en A Coruña, abre mañana jueves las puertas de su vigésimo segunda edición. La cita tendrá lugar a las 10:30 horas de la mañana en Palexco, y contará con más de 14 pontentes de talla internacional en esta primera jornada, que cerrará con la proyección de los ocho cortometrajes finalistas del Festival Internacional de Animación.



Tras la bienvenida, a cargo de su director, Manuel Meijide, comenzarán las ponencias. Jerome Denjean será el encargado de dar el pistoletazo de salida a las charlas con "The Power of the band", una charla en la que se habla de cómo encontrar tu tribu de personas con ideas afines, abrazar la diversidad para desafiarnos e inspirarnos mutuamente, y salir de nuestra zona de confort para poder crear colectivamente algo verdaderamente único.

Programación

A las 12:30 llegará el turno de Enrico Martins, de Head of Studio de 22DOGS VFX en Santa Cruz de Tenerife, con su conferencia Desde cero: Cómo montar un estudio… ¡y salir vivo!. A la misma hora, en el auditorio Azken Muga, David Martín, FX artist en Gameloft Barcelona, impartirá su charla FX en acción: técnicas FX para crear skills en los videojuegos, en la que se explorará en profundidad todas las técnicas FX y las herramientas utilizadas para la creación de una skill.

A las 13:00 será el turno de Raúl Carbó, CEO, Director de Comunicación y encargado de Desarrollo de proyectos en Atlantis Studio en Tenerife, con su charla Mira, ríe y ama: Creando tráileres que sellan el trato. A la misma hora, Mauricio García y su ponencia Blasphemous: Cómo un juego indie acabó siendo mucho más, en la que el director del estudio The Game Kitchen nos cuenta los inicios del universo de Blasphemous. A su vez Fernando Serrano, experto en VFX, impartirá su charla ¿Cómo se hizo la cabecera de Berlín?

El turno de tarde del jueves comenzará a las 16:00 horas con dos ponencias. Por un lado, Craig Cadwell imparte la ponencia Breaking the Story Formula, en la que eremos cómo los cineastas han cambiado esas "fórmulas" utilizando "formas" reconocidas de historias para romper con las expectativas. Por otro, Víctor Bonafonte y Emilio Ferrari hablarán de Crimson Harbor: El desafío de la animación real-time.

A las 17:00 será el turno de El monomito de la creatividad, una charla impartida por Jorge Morais, realizador y artista independiente licenciado en Bellas Artes y con Máster en dirección de cine, desde temprana edad ha estado vinculado al mundo de la publicidad colaborando con marcas nacionales como Estrella Galicia, Inditex o Nestlé. En la sala contigua Cristina García hablará sobre sobre el proceso de iteración, desde las primeras fases de desarrollo hasta el producto final.

A las 18:00 será el turno de Carlos F. de Vigo y Alba Meijide, expertos en IA que presentarán el proyecto AI Assemble, na iniciativa de agrupación de empresas, laboratorios, profesionales e instituciones vinculadas a la investigación, desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial en contextos de alta especialización científica.

A las 18:30 comenzará Misterclass: Tesoros, trampas y cómo domar al Kraken de la creatividad, a cargo de Ramiro AMK Fernández, en la que ofrece una perspectiva sincera sobre el proceso creativo.

Feria de empleo

Durante todo el día estará también en funcionamiento la Feria de Empleo (de 12 a 14 y de 16 a 19), en la que más de una docena de empresas punteras del sector buscan a sus nuevos fichajes entre los jóvenes talentos que se acercan a Mundos Digitales.