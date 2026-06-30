Lío en una gasolinera de Galicia: esto es lo que le puede pasar a tu coche al repostar diésel en vez de gasolina

Con el mes de julio a punto de comenzar, los desplazamientos por carretera se multiplican. Antes de emprender un viaje largo, una de las paradas obligatorias es la gasolinera para llenar el depósito.

Sin embargo, una acción tan rutinaria puede acabar convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza.

Lío en una gasolinera de Galicia

Sin ir más lejos, una gasolinera de Ribadeo (Lugo) emitió el pasado sábado un comunicado urgente a través de sus redes sociales para informar de un error durante la descarga del combustible.

Según explicó el establecimiento, la gasolina 95 suministrada por el camión cisterna contenía una mezcla de gasóleo.

La noticia se ha viralizado y ha despertado la preocupación de muchos conductores, planteando la siguiente pregunta clave: ¿qué puede ocurrirle a un coche de gasolina si reposta diésel por error?

El Real Club del Automóvil de España (RACE) explica que si es "considerable" la cantidad errónea de diésel en un coche de gasolina, lo más frecuente es que el coche pueda arrancar pero se detenga al instante.

"El gasóleo no arde bien con la chispa de la bujía. Tendrás que ir inmediatamente a un taller, ya que el gasóleo ha recorrido varias partes del motor y puede afectar a elementos como los inyectores", explica el club de automovilistas.

En el caso contrario, si echamos gasolina en un coche de diésel, este arrancará, pero al final se parará. "Se verían afectados gravemente sistemas como el filtro o la bomba de inyección que, en el caso de verse dañada por circular con el combustible incorrecto, habría que sustituirla".

¿Qué puedo hacer si me he confundido a la hora de repostar?

Si te has percatado del error en la propia gasolinera, lo recomendable es no mover el coche ni siquiera introducir la llave en el contacto para "evitar que entre el combustible equivocado en el circuito y la bomba".

El siguiente paso es avisar a los responsables de la estación de servicio y si te pilla fuera de la zona de los surtidores, "avisa a la asistencia en carretera del problema, para que envíe la ayuda".

En el caso de los afectados por el error registrado en la gasolinera de Ribadeo, el propio establecimiento ha asegurado que se hará cargo de los daños y de las posibles averías derivadas de esta incidencia.

Si has repostado el sábado 27 de junio, entre 12:49 y las 17:19 horas, "da parte a tu seguro y cubre este formulario para darte la información de la póliza y aclarar cualquier duda. También puedes llamarnos al 982 128 110 extensión 1", señalan desde el propio establecimiento.

"No te preocupes si no guardaste ticket: con las grabaciones de nuestras cámaras podemos verificar todos los suministros por matrícula".