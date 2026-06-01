La Agencia Tributaria subasta en A Coruña tres vehículos desde 228 euros y en buen estado

El presupuesto destinado a la compra de un coche de segunda mano ha aumentado un 5% en solo un año, alcanzando una media de 16.883 euros, según el Estudio Anual coches.net Tendencias de Compra y Movilidad 2026-2027.

No obstante, de vez en cuando surgen oportunidades interesantes, como las que ofrece la Agencia Tributaria a través de las subastas de vehículos embargados. Actualmente, en la provincia de A Coruña se subastan dos furgonetas y un camión.

Subastan 3 vehículos en A Coruña desde 228 euros

Además de viviendas y fincas, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda también subasta vehículos y otros bienes curiosos, como vestidos de novia. En esta ocasión, la puja incluye dos furgonetas y un camión ubicados en la provincia de A Coruña.

Camión Iveco Agencia Tributaria

Empezando por el camión, se trata del modelo 35C12 de la marca Iveco, con matrícula 5505 FVG y 18 años de antigüedad. Cuenta con tres plazas y motor diésel. La puja mínima es de 228,19 euros, aunque el vehículo está valorado en 2.281,87 euros.

La subasta finaliza el próximo 8 de junio y, como particularidad, en el portal de subastas de la Agencia Tributaria se especifica que su uso es para alquiler sin conductor.

Furgoneta Iveco Agencia Tributaria

En cuanto a las furgonetas, la primera de ellas también es de la marca Iveco, concretamente el modelo 35C15 con matrícula 1266 FTB. Al igual que el camión, cuenta con tres plazas, motor diésel y figura con un uso específico de alquiler sin conductor.

En este caso, la puja parte de 232,75 euros y la subasta finalizará el próximo 8 de junio a las 18:00 horas, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Furgoneta Mercedes que subasta la Agencia Tributaria Agencia Tributaria

El último de los vehículos subastados por la Agencia Tributaria es una furgoneta de la marca Mercedes-Benz, que parte de una puja inicial de 316,99 euros, mientras que la tasación del vehículo asciende a 3.169,94 euros.

Se trata de una furgoneta mixta adaptable de la marca Mercedes-Benz, modelo 111 CDI. Es perfecta para el trabajo diario de empresas y autónomos, ya que destaca por su gran capacidad de carga en la parte trasera.

Además, su consumo medio ronda los 8,1 litros por cada 100 kilómetros y la potencia del motor se sitúa entre los 114 y los 116 CV, dependiendo del año de fabricación.

Para ser exactos, esta furgoneta tiene 19 años y las fotografías publicadas en el portal de subastas evidencian el buen estado en el que se encuentra el interior del vehículo, equipado con radio y cambio de marchas manual.

La subasta también finaliza el 8 de agosto.