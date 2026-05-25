La UE cambia las normas: el nuevo sistema que no permitirá arrancar el coche bajo los efectos del alcohol

El alcohol es el enemigo nº1 al volante. Su consumo altera las capacidades físicas y mentales desde la primera copa, por lo que la opción más segura es evitarlo siempre que vayamos a ponernos al volante.

Aun así, el alcohol está presente entre el 30 y 50% de los accidentes mortales. Por eso existen límites legales y, en Galicia, al igual que en el resto de España, la tasa máxima permitida es de 0,5 gramos por litro de sangre para conductores generales y de 0,3 para noveles y profesionales.

Reduce en un 65% el número de accidentes

Además, para reducir el número de accidentes relacionados con el alcohol, cada vez más países de Europa están convirtiendo en obligatorio el uso de dispositivos de bloqueo por alcoholemia. El último Estado miembro de la UE en introducir esta norma ha sido Italia.

El alcoholímetro antiarranque, más conocido como alcolock, es un dispositivo que obliga a expirar aire en un etilómetro antes de arrancar. Si el conductor supera el límite legal (0,25 mg/l en aire espirado para conductores generales) el coche no permitirá iniciar la marcha.

Así funciona el alcoholímetro antiarranque

Su funcionamiento es muy sencillo: el conductor, antes de arrancar, debe poner en marcha el alcolock y soplar por una boquilla. A continuación, el aparato detectará el nivel de alcohol en el espirado.

"Si el nivel es superior al permitido, alcolock bloquea el motor de arranque. Si es inferior, permite la puesta en marcha", explica la Dirección General de Tráfico (DGT), antes de agregar: "Si se produce una parada y esta es superior a 30 minutos, hay que repetir el proceso".

Desde 2026, los vehículos de nueva homologación vendidos en la Unión Europea deberán incorporar sistemas que permitan la instalación de un alcoholímetro antiarranque, cuya eficacia ya ha sido demostrada.

Según el departamento que dirige Pere Navarro, reduce en un 65% el número de accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

Suecia abrió el camino

Suecia fue la primera nación en Europa en utilizar los etilómetros con dispositivo de bloqueo de arranque. Después se sumaron Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Lituania, Polonia y en último lugar, Italia.

A finales de 2025, la DGT anunció que Italia convirtió en obligatoria la instalación de un dispositivo de bloqueo de arranque para conductores condenados por delitos de conducción bajo los efectos del alcohol.

Tres años antes, el Reglamento 2019/2144 del Parlamento Europeo fijó que los coches nuevos matriculados tendrían que tener de forma obligatoria una preinstalación del alcoholímetro antiarranque.

"Ahora bien, es el gobierno de cada país el que decide en qué situaciones será obligatorio para los conductores llevarlo instalado", explica el Real Automóvil Club de España (RACE).

En el caso de España, la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial estableció lo siguiente:

"A partir del 6 de julio de 2022, los vehículos de categoría M2 y M3 que dispongan de interface normalizada para la instalación de alcoholímetros antiarranque destinados al transporte de viajeros deberán disponer de alcoholímetros antiarranque".