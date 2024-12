Aviso de la DGT a los conductores de A Coruña: multas por poner estos adornos navideños en el coche

El espíritu navideño invade las calles de A Coruña. La ciudad herculina dio el pasado jueves, 5 de diciembre, la bienvenida oficial a la Navidad con el encendido del alumbrado en la plaza de María Pita. Es tradición adornar las casas con motivos navideños, aunque hay personas que van más allá y decoran también el coche. Lo que parece un simple gesto por amor a esta época del año puede acabar en disgusto, con una multa de cientos de euros.

¿Estás pensado en poner alguna pegatina en la guantera? Tranquilo porque eso no es motivo de sanción. En su lugar sí lo es poner unos cuernos de reno en las ventanillas o una cola en el maletero. Esto se debe a varios motivos: afecta a las medidas de la carrocería del coche, interpretándose como una modificación no homologada, y lo más importante, puede poner en riesgo al resto de usuarios de la vía.

Multas por poner estos adornos navideños en el coche

Olvídate de adornar el coche si vas a conducir por una autopista, autovía o cualquier otro tipo de carretera porque te podrías enfrentar a una multa de hasta 500 euros. La Dirección General de Tráfico (DGT) lo deja claro: circular con un coche adornado con complementos no autorizados es ilegal. La única forma de añadir alguna modificación es acudiendo a un taller autorizado. Más tarde, habría que pasar una revisión en la ITV en los 15 días siguientes.

Pero ¿qué se entiende por modificación? Tráfico explica que "se entiende por modificaciones o reformas de importancia aquellos cambios que afecten a la identificación del vehículo; a la unidad motriz o el motor; a la transmisión, ejes, suspensión, dirección o frenos; a la carrocería; a los dispositivos de alumbrado y señalización".

En el caso de que el adorno navideño no interfiera en las medidas del vehículo, no habría ningún problema. Esto es, una pegatina en una de las puertas del coche, por ejemplo. Bajo ningún concepto se deberá tapar la matrícula, , ya que la sanción por modificarla, aunque sea ninguna mala intención, se establece en 6.000 euros. Pero eso no es todo. A la sanción económica se le suman seis puntos menos en el carné.

¿Puedo conducir disfrazado de Papá Noel?

El Reglamento General de Circulación, donde se establecen los derechos y obligaciones de cada uno de los usuarios que interactúan en las vías públicas, no tiene un apartado específico sobre conducción y disfraces, pero sí varios artículos con los que los agentes de Tráfico podrían sancionarte con una multa de hasta 80 euros.

Al hilo de este asunto, el artículo 18.1 específica que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".

De esta forma, no se pueden llevar accesorios, como pelucas y barbas, que puedan restringir el campo visual. Tampoco aquellos disfraces que impidan, por su forma y volumen, la fluidez de movimientos del conductor, tanto de sus brazos y piernas como de su cuello.

El 55% de las multas de tráfico durante la Navidad se deben a este motivo

Los desplazamientos aumentan significativamente durante la Navidad, lo que conlleva un incremento en la cantidad de vehículos en las carreteras. En Galicia, durante estas fechas, el 55% de las multas de tráfico están relacionadas con el exceso de velocidad, mientras que el 26% se deben a estacionar en lugares inadecuados.

Los puntos con mayor incidencia de sanciones son las zonas urbanas, donde se producen el 38% de las multas; seguidas muy cerca por las carreteras secundarias, que concentran el 36% de las infracciones. El incremento de las multas durante los desplazamientos tiene un impacto directo en el bolsillo de los conductores. Según una encuesta de Coyote, el 25% de los ciudadanos prevé gastar hasta 100 euros en sanciones durante este periodo.

A nivel nacional, el proveedor en asistencia a la conducción y alertas de radares alerta de un aumento progresivo en el número de multas de tráfico recibidas por los encuestados en Navidad durante los últimos años.

Los incrementos anuales son reseñables, habiendo pasado de un 7% en 2021, a un 10% en 2022, y un 13% en 2023. Se espera, por tanto, un aumento también para este 2024.