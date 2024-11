Adiós a los suspensos de la ITV en A Coruña: cosas a tener en cuenta para asegurarte el aprobado

La ITV (Inspección Técnica de Vehículos) es un trámite de carácter obligatorio que todos los vehículos en circulación deben superar cada cierto tiempo. La finalidad fundamental es comprobar que el estado general de un vehículo, así como los elementos de seguridad, se encuentra en unas condiciones que permitan seguir circulando sin que suponga un peligro para sus ocupantes, el resto de usuarios de la vía pública o el medioambiente.

Este control técnico deben pasarlo todos los coches con más de cuatro años de antigüedad, una tarea que pasa ser de carácter anual en el caso de turismos con más de 10 años de antigüedad desde su primera matriculación. El momento de pasar la ITV es especialmente estresante, ya que la espera antes de la prueba se siente interminable y muchos conductores se preguntan si su vehículo está realmente en condiciones óptimas para superar la inspección.

Aprueba la ITV en A Coruña

Los vehículos necesitan un mantenimiento para comprobar que todas sus piezas funcionan correctamente. Es en las estaciones de ITV donde verifican si un coche puede seguir circulando o no por las carreteras españolas. Para decir "adiós" a los suspensos de la ITV en A Coruña, el Real Automóvil Club de España (RACE) recopila once puntos claves que debes revisar para que la prueba sea favorable. Estos son:

En primer lugar, la documentación (seguro del coche y papeles del mismo) deben estar en regla No debe haber aristas en la carrocería que pueden dañar a los peatones. Tampoco que haya oxidación ni corrosión en ningún elemento Los cinturones, sistemas de retención infantiles, puertas y anclajes de los asientos deben funcionar correctamente Las luces deberán estar bien colocadas, sin deslumbran al resto de conductores El nivel de emisiones deberá cumplir con los límites marcados por la fecha de fabricación del vehículo. Comprueba también el estado de catalizador Los frenos tienen que estar en óptimas condiciones. Revisar los discos de fresnos, las pastillas y el líquido de frenos La dirección deberá estar adecuadamente revisada para maniobrar adecuadamente en caso de accidente Los neumáticos no deberán estar, bajo ningún concepto, descuidados. Comprueba que no estén cristalizados y que el dibujo supera los 1,6 mm de profundidad Si el motor no está suficientemente lubricado puede suponer un riesgo Las suspensiones y los muelles son otros elementos a revisar durante la prueba de la ITV. Comprueba antes su estado Sistema eCall. "Realiza una llamada automática en el caso de que los sensores del vehículo detecten que se ha podido producir una emergencia y transmite la localización GPS del vehículo a las autoridades", apunta RACE

Si la ITV te sale desfavorece por defectos leves, deberás arreglarlos cuanto antes y volver a pasar la inspección, aunque si son graves, tienes dos meses para repararlos y volver a pasar la ITV. "Y si son muy graves, no puedes abandonar la ITV circulando, si no en grúa, y hasta que no sean subsanados no puedes volver a pasar la ITV".

Según datos del Ministerio de Industria, más de 4,3 millones de vehículos no superan la primera inspección obligatoria, lo que supone el 20,9% del total. "El segmento en el que más defectos graves se encontraron fue el de alumbrado y señalización (24,9%), seguido de ejes, ruedas, neumáticos y suspensión (20,1%), emisiones contaminantes (16,2%) y frenos (13,3%).

Multa si no pasas la ITV a tiempo

"Circular con la ITV caducada se considera una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros. Además, si te vieras involucrado en un accidente mientras tu ITV no está en regla, las compañías aseguradoras no se harían cargo de ningún daño o indemnización", explica en su web el Real Automóvil Club de España (RACE).

La sanción será también de 200 euros en el caso de circular con la ITV desfavorable, mientras que si es negativa la infracción, considerada como "muy grave", ascendería hasta los 500 euros. "Además, te inmovilizarán el coche y sólo podrás llevarlo directamente al taller en una grúa para que te lo arreglen".

¿Qué estaciones de ITV hay en A Coruña?