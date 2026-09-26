El chalet se construyó en el año 1996 y se reformó íntegramente en 2017 Aldeas Abandonadas

Venden un chalet reformado y amueblado de 347 m2 con finca de 2.616 m2, barbacoa y piscina cerca de la ciudad

La situación de la vivienda en la ciudad es cada vez más complicada, con precios elevados que muchas veces no se corresponden con lo que se ofrece en cuanto a metros cuadrados o características. Por ello, cada vez son más las personas que optan por alejarse del ritmo de las ciudades y buscar viviendas en municipios cercanos y tranquilos.

En este contexto, algunos prefieren apostar por una casa o chalet con terreno, aunque ello suponga un mayor desembolso, a cambio de una vivienda más amplia y acorde con sus necesidades. Muy cerca de A Coruña ciudad se vende un chalet en perfecto estado, cuidado al detalle y listo para entrar a vivir.

Exclusivo chalet a pocos minutos de la ciudad

La parcela suma un total de 2.616 metros cuadrados con todos los servicios y detalles Aldeas Abandonadas

A tan solo 14 kilómetros de A Coruña, y en un entorno natural privilegiado muy próximo al Pazo de Meirás, se encuentra este chalet de 347 metros cuadrados ubicado sobre una finca de 2.616 metros cuadrados.

La propiedad ofrece una gran amplitud y, sobre todo, mucha privacidad sin alejarse de la ciudad ni de todos los servicios básicos. Construido en 1996, este chalet reformado de manera íntegra en 2017 está en perfecto estado y se vende completamente amueblado, por lo que está listo para entrar a vivir.

Algunas de las estancias de la vivienda totalmente amuebladas Aldeas Abandonadas

Así, no tendrás que preocuparte por hacer obras ni por comprar nada, solo aquello que necesites acorde a tus necesidades o tus gustos personales. Tampoco por la seguridad, pues todas las dependencias de la vivienda tienen controlado el acceso con comunicación con central de alarmas y protección.

La vivienda cuenta con cuatro dormitorios y tres baños, además de amplias zonas comunes, cocina equipada, salón-comedor con chimenea, galerías, lavandería, dos porches (de 25 y 20 m2) y garaje (36 m2). A los más de 300 m2 de la vivienda, hay que sumar el almacén y la bodega, alcanzando los 419 metros cuadrados construidos en total.

En el exterior, el mayor protagonismo se lo lleva su espectacular jardín, con riego automático, pozo propio, árboles y zonas ajardinadas. Por si fuera poco, también dispone de piscina (10,20x4,10x1,54) y una amplia barbacoa.

Vistas a la piscina desde el interior de la vivienda Aldeas Abandonadas

Pero sin duda uno de sus puntos fuertes es su perfecta ubicación, que permite disfrutar de un entorno residencial tranquilo, a unos 4 kilómetros de playas, puerto deportivo y otros servicios, manteniendo al mismo tiempo la cercanía con A Coruña y todos sus servicios. Incluso, aunque vivas en la ciudad no tardarías nada en llegar gracias a las buenas conexiones.

Actualmente, este chalet reformado y totalmente amueblado tiene un precio de 635.000 euros.