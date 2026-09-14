La Xunta destinará los fondos por zonas tensionadas a crear vivienda pública en A Coruña y Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado este lunes que los fondos estatales destinados a las ciudades declaradas como zona de mercado tensionado se emplearán para crear vivienda pública. El Gobierno transferirá 5,1 millones de euros al Ejecutivo gallego, que debe usarlos en las ciudades de A Coruña y Santiago de Compostela.

"Si la normativa del Gobierno central es traspasar ese dinero para que se haga promoción de vivienda pública y el dinero lo tiene la Xunta, lo haremos", indicó Rueda a preguntas de los medios tras el Consello da Xunta. Tanto Santiago como A Coruña habían solicitado que sean las ciudades las que gestionen directamente los fondos.

El presidente de la Xunta, además, se ha comprometido a usarlos "de forma ágil y eficaz", al mismo tiempo que ha insistido en que "las zonas tensionadas no son la solución".

Los resultados de la declaración

Rueda ha señalado que las responsables políticas municipales de ambas ciudades habían asegurado que esta declaración era la solución a los problemas de vivienda en sus ciudades, algo que no se ha producido, según explicó.

"A Coruña la tiene desde hace más de un año, y la disminución de vivienda en alquiler ha sido enorme. En Santiago parece que van camino de lo mismo", indicó el mandatario autonómico.

Rueda, además, aseguró que las declaraciones de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, sobre la posibilidad de tomar acciones si la Xunta reparte los fondos en otras áreas que no tengan la declaración como mercado tensionado es una forma de "desviar la atención": "Lo que se intenta es que se hable del destino de los fondos, y no de los resultados de la zona de mercado residencial tensionado".

El mandatario autonómico ha insistido en que nunca se ha dicho que el dinero se fuese a destinar a otros municipios y ha insistido en que los fondos se emplearán en la promoción de vivienda pública en las dos ciudades gallegas que tienen la declaración.