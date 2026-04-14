Amancio Ortega se convierte en el magnate inmobiliario más rico del mundo

Amancio Ortega, fundador de Inditex y su mayor accionista, se ha convertido en el mayor magnate inmobiliario del mundo gracias a las inversiones que realiza a través de Pontegadea. La revista Forbes señala en una pieza publicada este domingo que su fortuna asciende a 141.000 millones de dólares, lo que lo convierte en la décima persona más rica del mundo, y con una cifra que invierte de manera habitual en el sector inmobiliario, principalmente en Europa y América del Norte. En el 2025, Ortega gastó más de 8.000 millones de dólares en 10 ciudades de 8 países.

Las adquisiciones que formalizó el año pasado abarcan desde dos hoteles a siete edificios de oficinas, dos propiedades industriales, un complejo comercial de lujo y una torre de apartamentos. A ello se suma una participación del 49% en una empresa portuaria británica. Una de las operaciones más sonadas fue la compra de Canada Post en Vancouver, con la que se hizo con un gran centro tecnológico alquilado a Amazon. Fue el récord de mayor venta de oficinas de la historia del país americano.

Los cálculos de Forbes indican que desde el 2001, con la salida a bolsa de Inditex, Ortega ha invertido unos 24.000 millones de dólares en 216 propiedades repartidas en 100 mercados; una cifra que supera la inversión de Jeff Bezos en su empresa de cohetes Blue Origin. En estos 25 años, Ortega ha conservado todas a excepción de 10.

Así, la revista estima que las propiedades de Amancio Ortega tienen un valor de 25.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el "magnate inmobiliario más importante del mundo" por delante del australiano Harry Triguboff y el estadounidense Donald Bren.

Poco después de la salida a bolsa de Inditex, Ortega creó su brazo inversor, Pontegadea, a través del cual concentra sus inversiones inmobiliarias. Una de sus primeras compras fue la del Centro Hípico Casas Novas y, desde entonces, ha invertido parte de sus beneficios como accionista de la compañía textil en almacenes, oficinas y hoteles.

Entre las compras que destaca Forbes están la realizada en 2022 en Toronto del Royal Bank Plaza por 916 millones de dólares. También en Canadá, aunque en Vancouver, adquirió Canada Post en 2025 por 855 millones de dólares. Su tercera mayor inversión fue el edificio de The Post de Londres, comprado en 2019 por 785 millones de dólares.

En las cuentas de Pontegadea de 2024, año en el que sus beneficios se elevaron un 17%, se reflejan pasivos por 390 millones de dólares en toda la compañía, lo que según Forbes equivale a un 2% de los activos. Entre sus propiedades, grandes empresas como Amazon, Apple, Meta, Nike, Spotify, Amazon, FedEx, Home Depot y Walmart pagan un alquiler a Ortega por el uso de sus edificios.

Entre los aspectos que destaca la revista en relación a sus inversiones están el carácter emblemático de adquisiciones como la Torre Picasso de Madrid, sus ubicaciones envidiables o el hecho de que las empresas que los alquilan también son grandes multinacionales que capitalizan miles de millones de dólares.

Estrategia fiscal

Paralelamente, la revista cita un ahorro estimado de 800 millones de dólares en 25 años gracias a una estrategia fiscal que se basa en un impuesto sobre el patrimonio de España sumado a un impuesto de solidaridad dirigido a las fortunas millonarias. De esta forma, el efectivo inactivo se convierte en pasivo.

A ello se añaden una exención para las empresas familiares o la reinversión de dividendos en puertos, parques solares y eólicos, empresas de telecomunicaciones e infraestructura, o el hecho de poseer la participación en Inditex a través de Pontegadea, todo ello medidas que le han ayudado a pagar tipos impositivos más bajos. En este sentido, Forbes señala que Ortega paga 1,25% por sus dividendos anuales de Inditex, en lugar de un 30%.

Además, antes de 2021 no se pagaba nada, por lo que es probable que no pagase impuestos sobre unos 15.000 millones de dólares que recibió en 20 años de las acciones de Inditex. En declaraciones a la revista, un portavoz de Pontegadea afirmó que tanto Ortega como el holding pagan impuestos sobre otras fuentes de ingresos y que los dividendos de la compañía textil se distribuyen a los accionistas con los impuestos ya pagados previamente.

Este 2026, se estima que Ortega recibirá un dividendo récord de 3.800 millones de dólares de Inditex. Entre los últimos movimientos de Pontegadea, este pasado mes de febrero el brazo inversor se unió al consorcio liderado por el fondo Macquarie para comprar el holding logístico Qube.