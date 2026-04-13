Así se completará en Arteixo (A Coruña) la urbanización Montegolf y se renovará su área deportiva

El urbanismo a medio hacer o se estanca o avanza. Si toma un camino, deja un proyecto sin continuidad, sin servicio; si opta por el otro, en un futuro próximo completa su fin y favorece la habitabilidad. En este proceso se encuentra la urbanización Montegolf, justo al entrar en el municipio de Arteixo desde A Coruña por A Zapateira.

La recuperación del complejo deportivo primero y la culminación de la segunda fase después dibujan un futuro esperanzador en esta tranquila urbanización que comenzó a habitarse a comienzos de este siglo al borde del campo de golf de A Zapateira y nunca se ha completado.

El primer proyecto es prácticamente inminente después de años de abandono de las instalaciones y quejas vecinales: probablemente en dos meses puedan empezar las obras. El segundo aún está en tramitación, carece de plazos, aunque esta vez tiene encima un foco de luz tras un largo periodo de oscuridad.

Zona desbrozada de la segunda fase junto a los chalés originales de Montegolf. Quincemil

Una empresa inmobiliaria asume el desarrollo urbanístico de una segunda fase que durante muchos años pareció no llegar nunca. Si ha llegado ahora, avanza a pasos cortos, ya que el acceso a los tramos de las calles donde se deberían construir los nuevos chalés siguen cortados.

Hay al menos dos casetas de obra juntas, la señal de que alguna intervención va a haber en un lugar al que han llegado antes los cinco contenedores de residuos que las viviendas de la segunda fase en un área donde las calles más pequeñas ya tienen nombre golfístico: Birdie, Bogey, Green, Drive.

Imagen virtual de Silvana Residencial Golf según el proyecto.

En estas calles que en las últimas semanas han sido objeto de trabajos de desbroce se ubicarán las casas de lo que se conoce como Silvana Residencial Golf, una promoción que en 2022 impulsaban a través de una alianza la inmobiliaria Invertia Real Estate y la constructora Desarrolla Obras y Servicios.

En fase de tramitación

Silvana, que arrancaría con la construcción de algo más de una veintena de viviendas, ofrece certificación energética A en todas las casas individuales, adosadas y pareadas. Se completarían tres manzanas habitadas y se edificaría en cuatro que están vacías.

El proyecto recoge planos de las viviendas y recreaciones virtuales e indica que el estudio coruñés Barja Felpeto Arquitectos es el encargado de materializar los hogares del nuevo complejo residencial.

Casetas de obra en las parcelas de la segunda fase de la urbanización Montegolf. Quincemil

De acuerdo con fuentes del Concello de Arteixo, el estudio de detalle de la continuación de la urbanización ya está aprobado, pero el proyecto para urbanizar el nuevo entorno, para el que se han tenido que hacer cambios, todavía no.

Los promotores reorganizaron parcelas para facilitar la construcción de 114 casas e hicieron adaptaciones técnicas tras obtener las licencias para el desarrollo urbanístico para cumplir la normativa urbanística. Hasta que no se apruebe el proyecto no empezarán los trabajos previos a la construcción de viviendas.

La zona deportiva, al fin

Aunque el entorno parezca abandonado, el proyecto de completar la urbanización de Montegolf no se ha descartado, insisten las fuentes municipales. Las mismas resaltan que antes se llevará a cabo la rehabilitación del complejo deportivo, que nunca se abrió ni tuvo uso, con una inversión de 565.000 euros y seis meses de trabajos.

Imagen simulada de la nueva zona deportiva según el proyecto Silvana Residencial Golf.

Entre otras actuaciones, se pondrán a punto la piscina, aseos y vestuarios, las pistas deportivas y las zonas exteriores, zonas hoy sucias y con pintadas y grafitis. Esta recuperación es fruto de un acuerdo entre los concellos de Arteixo, Culleredo y A Coruña, los tres municipios donde se ubica Montegolf, y cuenta con una subvención de la Xunta de Galicia.

La obra está en la última fase de licitación, ya con la adjudicación provisional, y el Ayuntamiento arteixán, que hace tres años se hizo con la propiedad del complejo deportivo, prevé que los operarios empiecen a trabajar en un par de meses.

Cuando Montegolf acogió a sus primeros vecinos en sus chalés, casas pareadas y adosadas de la zona alta de A Zapateira, algunas en tramos con fuerte pendiente, nadie imaginó que no podrían llegar a usar las instalaciones deportivas ni que partes de las avenidas quedarían vacías en los años siguientes.

Riofisa fue la promotora original de la urbanización, pero la crisis inmobiliaria de finales de la primera década del siglo frenó sus planes de completarla. La empresa quebró poco después y los terrenos sin edificar acabaron en la Sareb antes de que los adquiriese una nueva compañía hace cinco años, la que ahora pretende traer nuevos vecinos a Montegolf.