Ya ha entrado en vigor: el aval ICO de hasta el 20% de la hipoteca a jóvenes para comprar una vivienda

Disponer de una vivienda en propiedad sigue siendo uno de los grandes retos de la sociedad gallega, al igual que del resto de España. Independizarse en Galicia es misión imposible: tres de cada cuatro jóvenes menores de 30 años sigue viviendo con sus padres debido a los altos precios de los alquileres y de la compra de vivienda.

Para facilitar el acceso a la vivienda, tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno ofrecen diversas ayudas que permiten a los jóvenes cubrir el 20% del coste inicial que los bancos no suelen financiar. En este contexto, el Gobierno ha reactivado los avales ICO hasta 2027, y estos son los requisitos que debes cumplir, así como la lista de bancos en Galicia adheridos a esta línea de apoyo.

Requisitos para acceder a los avales ICO y bancos en Galicia suscritos

La línea de avales, gestionada por el ICO junto al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dispone de 2.500 millones de euros para facilitar que jóvenes y familias con menores puedan acceder a su primera vivienda, aunque aún no cuenten con los ahorros necesarios.

Gracias a este aval, el préstamo hipotecario que conceda el banco puede cubrir hasta el 100% del precio de la compra o tasación de la vivienda, en lugar del 80% habitual, sin aumentar el interés, ya que el aval es gratuito para el cliente y la entidad.

Pueden beneficiarse jóvenes menores de 35 años (no se puede haber cumplido los 36 en el momento de firmar el préstamo) y familias con menores a su cargo, siempre que la vivienda sea su primera residencia habitual y cumpla con los requisitos de la línea.

En Galicia, el precio máximo de la vivienda no puede ser superior a 250.000 euros. El aval puede cubrir hasta el 20% del préstamo, ampliable al 25% si la vivienda tiene calificación energética D o superior, y estará vigente durante los primeros 10 años del préstamo.

Los préstamos con este aval podrán formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2027, ofreciendo una oportunidad única si buscas comprarte una vivienda, pero no dispones de los ahorros suficientes que normalmente exigen los bancos.

Requisitos a cumplir:

Personas físicas mayores de edad con residencia legal en España durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo, de manera continua e ininterrumpida

La vivienda será habitual y permanente y debe estar dentro del territorio nacional

No se podrá hacer uso de la vivienda para el ejercicio de una actividad económica en el momento de la formalización del préstamo avalado

No podrán ser propietarios de otra vivienda con anterioridad

No podrán tener CIRBE en situación de morosidad en la fecha de formalización del Préstamo Hipotecario

No podrán tener un patrimonio neto superior a 100.000 euros. En el caso de que se trate de dos Adquirientes, este límite patrimonial se entenderá para cada uno de ellos

En el caso de Galicia, el precio de compra de la vivienda no puede superar los 250.000 euros

Deberán cumplir en el momento de la formalización del préstamo avalado los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Lista de bancos suscritos a esta línea de avales con oficinas en Galicia:

Abanca Corporación Bancaria

Arquia Bank

Banco Santander

Banco Sabadell

Bankinter

BBVA

Caixa Rural Galega

CaixaBank

Cajamar

ING

Ibercaja Banco

Unicaja Banco

Otras ayudas para favorecer la adquisición de la vivienda en Galicia

Desde el 13 de marzo, está abierta la cuarta convocatoria del aval del 20% de la hipoteca que respalda la Xunta de Galicia para facilitar la compra de la primera vivienda. La línea estará disponible hasta el 30 de octubre de 2026, con un presupuesto máximo de 5 millones de euros, y cuenta con convenios firmados con Abanca, Caixa Rural Galega, Unicaja y Banco Sabadell.

La medida está dirigida a menores de 36 años residentes en Galicia, salvo en el caso de viviendas protegidas, donde no se aplica el límite de edad. Pueden solicitarla ciudadanos españoles, de la UE o extranjeros con autorización de residencia en España, siempre que los ingresos se sitúen entre 2 y 5,5 veces el IPREM, ampliables a 6,5 veces si la compra se realiza de forma conjunta.

Desde 2023, la Xunta ha concedido 219 avales por más de 4 millones de euros, ofreciendo una oportunidad única a quienes buscan independizarse pero no disponen del ahorro necesario para cubrir el porcentaje que los bancos no financian.