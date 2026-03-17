A Coruña concede la licencia para la construcción de 114 nuevas viviendas en Visma

A Coruña continúa dando pasos para incrementar el número de viviendas en la ciudad. Este miércoles, la junta de gobierno local aprobará la licencia para la construcción de 114 nuevas viviendas en una de las parcelas de los terrenos de San Pedro de Visma, uno de los puntos con más actividad de la ciudad. El edificio se edificará en la parcela Z4-R9LB y también contará con plazas de garaje, trasteros y locales de uso terciario. El presupuesto total asciende a 11,2 millones de euros.

El nuevo edificio tendrá forma de L y cuatro sótanos, una planta baja y 10 pisos y una planta bajo cubierta, además de dos bajos que se destinarán a comercios. En cada planta habrá 10 viviendas con terrazas, mientras que en la bajo cubierta se construirán otros 7 pisos y en la planta baja habrá más viviendas; todas ellas de entre uno y tres dormitorios.

El aparcamiento contará con más de 200 plazas, incluidas zonas para recargar vehículos eléctricos.

Las obras comenzarán previsiblemente antes de septiembre y la construcción, que se llevará a cabo en una parcela de unos 3.200 metros cuadrados, llevará unos tres años, por lo que podrá estar finalizada hacia el año 2029.

Movimiento en Visma

La zona de San Pedro de Visma está acaparando gran parte de la actividad constructora en la ciudad. Además de este nuevo edificio, aquí está proyectado otro de otras 114 viviendas, cuya licencia se concedió el pasado 8 de enero. En este caso, la promotora Visma Homes cuenta con un presupuesto de 16,5 millones de euros para edificar en la parcela Z4-R12LB y tiene también un plazo de ejecución de las obras de unos tres años.

En este mismo barrio de la ciudad, hace tan solo unas semanas, se inició también la construcción de 80 plazas de aparcamiento entre el Ágora y las casas de Mariñeiros.

En todo el polígono de Visma, una cuarta parte de las viviendas proyectadas, hasta 940, serán de protección oficial.