Amancio Ortega abandona junto a Navantia la inversión en Enagás Renovables

El vehículo inversor de Amancio Ortega, Pontegadea, ha abandonado su participación del 5% en Enagás Renovables, filial de Enagás, principal compañía de transporte de gas natural en España.

La salida ordenada de Pontegadea, que participaba desde mediados de 2022, coincide con la de Navantia. Entre las dos empresas sumaban un 10% en el accionariado de la compañía energética.

Este abandono de inversión se produce al mismo tiempo que Hy24, una joint venture formada por Ardian y FiveT Hydrogen, recibe la titularidad del 40% de Enagás Renovables por un importe de 48 millones de euros y pasa a controlar el 80% del capital de la empresa, después de que Enagás cerrase la venta parcial de su participación en el capitán social de la filial.

El grupo inversor del fundador de Inditex había desembarcado en Enagás a finales de 2019 al hacerse con un 5% de la compañía por casi 280 millones de euros. Casi tres años después, Pontegadea accedió al capital de Enagás Renovables adquiriendo otro 5%.

Poco después de esta operación, Navantia también entró en el accionariado de la filial de Enagás. Hy24 ya lo había hecho semanas antes con un paquete de acciones más grande, del 30%.

Enagás compra Teréga

Por su parte, Enagás ha alcanzado un acuerdo para adquirir un paquete accionarial representativo del 31,5% del capital social de la francesa Teréga al fondo soberano de Singapur GIC, por un importe de 573 millones de euros, según ha informado la compañía la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Teréga es el segundo mayor operador del sistema de transporte y almacenamiento de gas natural de Francia, operando en el suroeste del país. Cuenta con alrededor de 5.100 kilómetros gasoductos y dos almacenamientos subterráneos, lo que representa aproximadamente el 16% de la red francesa de transporte de gas y el 27% de la capacidad nacional de almacenamiento.

Con esta compra, Enagás se erigirá en el segundo principal accionista de Teréga, el segundo mayor operador de gas de Francia, solo por detrás de Snam (40,5%) y por delante de la empresa pública francesa EDF (18%) y el banco francés Crédit Agricole (10%).