Inditex firma otro récord con casi 20.000 millones en ventas y un beneficio que roza los 3.000

Alcanzar máximos históricos en su balance económico ha dejado de ser noticia en Inditex. Cada vez que se dan a conocer los resultados por trimestre, semestre o en el conjunto de un ejercicio fiscal, los números se convierten en records. Los de los primeros seis meses de 2026 (febrero-julio) suponen un nuevo acelerón de la compañía textil y confirman las predicciones que hace días hicieron los analistas financieros.

Inditex cerró el primer semestre con ventas por valor de 19.755 millones de euros y un beneficio neto de 2.980 millones. Equivalen a un 7,6% y un 6,8% más, respectivamente, en relación al mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado Inditex este miércoles.

Cerca de 20.000 millones en facturación y rozando los 3.000 de ganancias, frente a los 18.357 millones y 2.791 millones del semestre inicial de 2025. La explicación a tales marcas, las habituales que expone la multinacional gallega: sólido desempeño operativo, creatividad de los equipos y buena ejecución del modelo de negocio integrado de tienda y online.

"Estos excelentes resultados ponen de manifiesto la extraordinaria capacidad de nuestros equipos, que en un entorno global muy complejo han conseguido hacer llegar cada día a nuestros clientes en todo el mundo el producto y la experiencia de moda que demandan. La ambición, la flexibilidad y la innovación son elementos diferenciales que refuerzan el potencial de crecimiento a largo plazo de Inditex", destaca el consejero delegado, Óscar García Maceiras.

El buen recibimiento de las colecciones de la temporada privamera-verano se ha traducido en un aumento del 9,2% en ventas a tipo de cambio constante. El margen bruto creció un 8,3%, hasta 11.596 millones de euros, y se situó en el 58,7% de las ventas (+40 puntos básicos frente al primer semestre del ejercicio pasado.

El resultado operativo (Ebitda) creció un 7,8% y se situó en 5.513 millones de euros. El EBIT creció un 7,6%, hasta 3.843 millones, y el resultado antes de impuestos un 6,8%, alcanzando los 3.845 millones. El margen antes de impuestos fue de 19,5%.

El ritmo de crecimiento de Inditex en este semestre supone una sólida respuesta a la inestabilidad de un escenario internacional marcado por las tensiones geopolíticas, la presión sobre los costes logísticos y la volatilidad del petróleo.

Arranque del segundo semestre

Las colecciones de la campaña de otoño-invierno del segundo semestre han sido muy bien recibidas por los clientes de Inditex. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2026 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2025.

El dividendo final del ejercicio 2025 (0,875 euros por acción) se pagará el 2 de noviembre de 2026.