Sede de Inditex en el polígono de Sabón, en Arteixo (A Coruña).

Sede de Inditex en el polígono de Sabón, en Arteixo (A Coruña). EP

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Inditex firma otro récord con casi 20.000 millones en ventas y un beneficio que roza los 3.000

La compañía confirma previsiones con un 7,6% y un 6,8% más en facturación y ganancias netas respecto al primer semestre del ejercicio pasado

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Alcanzar máximos históricos en su balance económico ha dejado de ser noticia en Inditex. Cada vez que se dan a conocer los resultados por trimestre, semestre o en el conjunto de un ejercicio fiscal, los números se convierten en records. Los de los primeros seis meses de 2026 (febrero-julio) suponen un nuevo acelerón de la compañía textil y confirman las predicciones que hace días hicieron los analistas financieros.

Ampliación de la sede de Inditex en Arteixo

Inditex cerró el primer semestre con ventas por valor de 19.755 millones de euros y un beneficio neto de 2.980 millones. Equivalen a un 7,6% y un 6,8% más, respectivamente, en relación al mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado Inditex este miércoles.

Cerca de 20.000 millones en facturación y rozando los 3.000 de ganancias, frente a los 18.357 millones y 2.791 millones del semestre inicial de 2025. La explicación a tales marcas, las habituales que expone la multinacional gallega: sólido desempeño operativo, creatividad de los equipos y buena ejecución del modelo de negocio integrado de tienda y online.

"Estos excelentes resultados ponen de manifiesto la extraordinaria capacidad de nuestros equipos, que en un entorno global muy complejo han conseguido hacer llegar cada día a nuestros clientes en todo el mundo el producto y la experiencia de moda que demandan. La ambición, la flexibilidad y la innovación son elementos diferenciales que refuerzan el potencial de crecimiento a largo plazo de Inditex", destaca el consejero delegado, Óscar García Maceiras.

El buen recibimiento de las colecciones de la temporada privamera-verano se ha traducido en un aumento del 9,2% en ventas a tipo de cambio constante. El margen bruto creció un 8,3%, hasta 11.596 millones de euros, y se situó en el 58,7% de las ventas (+40 puntos básicos frente al primer semestre del ejercicio pasado.

El resultado operativo (Ebitda) creció un 7,8% y se situó en 5.513 millones de euros. El EBIT creció un 7,6%, hasta 3.843 millones, y el resultado antes de impuestos un 6,8%, alcanzando los 3.845 millones. El margen antes de impuestos fue de 19,5%.

El ritmo de crecimiento de Inditex en este semestre supone una sólida respuesta a la inestabilidad de un escenario internacional marcado por las tensiones geopolíticas, la presión sobre los costes logísticos y la volatilidad del petróleo.

Arranque del segundo semestre

Las colecciones de la campaña de otoño-invierno del segundo semestre han sido muy bien recibidas por los clientes de Inditex. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2026 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2025.

El dividendo final del ejercicio 2025 (0,875 euros por acción) se pagará el 2 de noviembre de 2026.