Estrella Galicia acelera el desarrollo de Morás, en Arteixo (A Coruña): "Esta fábrica era necesaria"

La nueva fábrica de Morás se ha convertido en una de las principales apuestas de Hijos de Rivera para afrontar la próxima década. La compañía gallega ha invertido ya 280 millones de euros en las instalaciones ubicadas en Arteixo y prepara nuevas ampliaciones para acompañar su objetivo de alcanzar los 1.800 millones de euros de facturación en 2030.

Durante la presentación de resultados de 2025, el presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, situó la planta como una de las piezas clave del futuro crecimiento del grupo. Un año después de su puesta en marcha, las instalaciones producen ya cerca del 20% de la cerveza elaborada por la compañía.

La cervecera cerró el pasado ejercicio con una producción de 569 millones de litros de cerveza, un 4,4% más que en 2024. En un contexto en el que el sector redujo sus ventas alrededor de un 1%, Rivera defendió la capacidad de la empresa para seguir ganando cuota de mercado. El directivo atribuyó parte de la desaceleración del consumo a los cambios en los hábitos sociales y reclamó recuperar espacios de encuentro tradicionales frente al aumento del tiempo dedicado a las pantallas.

Morás nació para responder a las limitaciones de capacidad de las históricas instalaciones de A Grela y para mantener un modelo productivo que la compañía considera diferencial. "Esta fábrica era necesaria para la compañía. Nosotros tardamos más en hacer la cerveza, la hacemos a fuego lento", aseguró Rivera, quien reivindicó el proceso de elaboración de Estrella Galicia frente a otros grandes productores del sector.

Una planta diseñada para crecer

La planta fue concebida además para crecer por fases. Tras completar la primera etapa del proyecto, Hijos de Rivera trabaja ya en la ampliación de las líneas de envasado, mientras mantiene capacidad disponible en otras áreas de producción. La inversión acumulada alcanza los 280 millones de euros, de los que 40 millones se ejecutaron durante 2025.

Con una superficie de 47 hectáreas, Morás representa una de las mayores inversiones industriales realizadas en Galicia en los últimos años. Rivera la definió como un proyecto pensado para varias generaciones y reconoció que el reto ahora pasa por llenar progresivamente una fábrica diseñada para multiplicar la capacidad productiva del grupo.

La compañía considera que estas instalaciones serán determinantes para sostener tanto el crecimiento en España como la expansión internacional prevista en los próximos años. Con presencia en 80 países y una facturación de 945 millones de euros en 2025, Hijos de Rivera ve en Morás la infraestructura que debe permitirle afrontar el siguiente salto de escala de su historia.