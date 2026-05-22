Amancio Ortega pone fin al conflicto judicial con el histórico restaurante Rogano de Glasgow

El grupo inversor de Amancio Ortega ha cerrado el largo enfrentamiento judicial que mantenía con el restaurante Rogano, el establecimiento más antiguo de Glasgow, después de alcanzar un acuerdo extrajudicial con la empresa arrendataria del emblemático local británico.

La disputa enfrentaba a Pontegadea con la sociedad Forthwell Limited, gestora del restaurante, que reclamaba una indemnización por un supuesto incumplimiento de las obligaciones como arrendador tras los graves desperfectos ocasionados por varias inundaciones registradas entre finales de 2020 y comienzos de 2021.

Aquellos daños dejaron inutilizada parte de la instalación eléctrica y obligaron al cierre del histórico negocio, que permanece sin actividad desde hace seis años. El restaurante había cesado inicialmente su actividad coincidiendo con las restricciones derivadas de la pandemia, pero los problemas estructurales impidieron su reapertura.

El caso llegó a los tribunales británicos y, aunque una corte de apelación falló a favor del grupo del fundador de Inditex, la compañía escocesa decidió elevar el litigio hasta el Tribunal Supremo del Reino Unido.

La causa había adquirido una especial relevancia jurídica hasta el punto de que, por primera vez, el pleno del Tribunal Supremo se desplazó a Escocia para abordar el procedimiento, dada la complejidad técnica del caso y la interpretación de la legislación inmobiliaria aplicable.

El acuerdo entre ambas partes se anunció apenas unas horas antes de que el alto tribunal iniciase la vista definitiva, poniendo así fin a una batalla legal que había mantenido en vilo al histórico establecimiento.

El Rogano, uno de los iconos gastronómicos de Glasgow y referente del estilo art déco, ha recibido durante décadas a figuras internacionales como Mick Jagger, David Bowie o Elizabeth Taylor.

Actualmente continúa tapiado y decorado con murales instalados a petición de sus propietarios.