Vegalsa-Eroski reúne a 400 empresas alimentarias para debatir sobre IA e innovación

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela acogió este viernes 15 de mayo el undécimo encuentro de Vegalsa-Eroski con la industria alimentaria, una cita que reunió a 400 representantes de empresas, cooperativas, denominaciones de origen y entidades vinculadas al sector agroalimentario.

La jornada giró este año alrededor del impacto de la inteligencia artificial en las empresas alimentarias bajo el lema "Un mundo con IA: la transformación de las empresas alimentarias".

El acto contó con la participación institucional del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; y el presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso.

Durante el encuentro, el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño, defendió la necesidad de que distribución y productores trabajen "de la mano" para adaptarse a las nuevas demandas del consumidor, marcadas por factores como el precio, la sostenibilidad y las nuevas tendencias de consumo.

Por su parte, el director de Compras de la compañía, Jorge Eiroa, puso el foco en la importancia del producto local y en la necesidad de proteger un sector productivo que genera riqueza y aporta productos frescos y de calidad.

La inteligencia artificial a debate

El evento incluyó cinco ponencias centradas en innovación y transformación empresarial. Entre ellas destacaron las intervenciones del director del Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da USC, Senén Barro, y del CEO de Vicky Foods, Rafa Juan.

Senén Barro analizó el potencial de la inteligencia artificial para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la competitividad de las empresas alimentarias.

Rafa Juan, por su parte, defendió la capacidad de adaptación de las empresas familiares a las nuevas exigencias del mercado y del consumidor.

600 millones en compras de proximidad

Vegalsa-Eroski aprovechó además el encuentro para poner en valor el peso del producto local dentro de su estrategia empresarial.

Según los datos expuestos durante la jornada, la compañía destinó en 2025 alrededor de 600 millones de euros a compras de proximidad y trabajó con 885 proveedores y productores locales de Galicia, Asturias y Castilla y León.

La empresa señala que estos proveedores representan ya el 48% del total con los que opera, reforzando así su apuesta por la producción de cercanía y la frescura de los productos.